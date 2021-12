Spider-Man No Way Home, la dedica di Zendaya a Tom Holland

News Cinema

Su Instagram Zendaya ha scritto una dedica a Tom Holland, per l'uscita americana di Spider-Man No Way Home: evidentemente Tom era destinato a interpretare Spider-Man da sempre, stando alle foto...

Oggi Spider-Man No Way Home, già forte di un incasso italiano di 4.443.000 euro, esce nelle sale americane: ieri per l'occasione Zendaya ha voluto promuoverlo in maniera meno glamour e più intima, con una dedica su Instagram a Tom Holland (partner sullo schermo e nella vita).

Zendaya e la dedica a Tom Holland per Spider-Man No Way Home

Le due immagini postate arrivano una da un backstage del film, con Holland in tuta d'ordinanza, l'altra dall'infanzia dell'attore ora venticinquenne: in tanti si rivedranno in quel costumino dell' "Uomo ragno" indossato da bambini. Holland è uno di quei pochi bambini ad avere l'onore di essere sul serio Peter Parker (e a poter continuare a giocare a oltranza, sostanzialmente). Nel testo Zendaya, ancora interprete di MJ in Spider-Man No Way Home, dice: "Il mio Spider-Man, sono così fiera di te, alcune cose non cambiano mai e va bene così". Evidentemente le recenti esternazioni da futuro papà di Tom Holland non hanno raffreddato l'affetto di Zendaya, e i loro fan a maggior ragione non possono che continuare a sognare.