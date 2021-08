Spider-Man No Way Home: il trailer è il più visto di sempre in 24 ore, stracciato il record di Avengers: Endgame

News Cinema

In sole 24 ore, il trailer di Spider-Man: No Way Home è stato visto online 355,5 milioni di volte.

Non erano poche le 289 milioni di visualizzazioni online che il trailer di Avengers: Endgame nel dicembre del 2018 era riuscito a raggiungere in un giorno. Anzi, era il trailer di un film più visto in assoluto nell'arco di 24 ore. Almeno fino a ieri. A schiacciare quel record ci ha pensato Spider-Man: No Way Home che in quella stessa manciata di ore è riuscito ad accumulare 355,5 milioni di views sui canali ufficiali delle varia piattaforme su cui è stato lanciato. Il trailer del cinecomic con il 25enne Tom Holland è dunque diventato il trailer di un film più visto di sempre online nelle prime 24 ore dal debutto.

Non solo. La Sony, gongolando, ci fa sapere anche nello stesso lasso di tempo Spider-Man: No Way Home è stato il film più dibattuto sui social media con un totale di 4,5 milioni di menzioni a livello mondiale (contate con tag e hashtag). Soltanto negli Stati Uniti il totale delle volte in cui il film è stato citato è pari a 2,91 milioni contro l'1,94 di Avengers: Endgame. Tom Holland ha condiviso la notizia sul suo account Instagram con grande entusiamo ricevendo il commento di Dwayne Johnson che scrive "Whoa. Questa è una grande cosa, fratello".

Qui sotto il post di Holland, più in basso il trailer italiano di Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man No Way Home: la trama e il trailer italiano del film

Diretto da Jon Watts, regista anche dei precedenti Homecoming e Far From Home, Spider-Man: No Way Home è il terzo capitolo del franchise realizzato in collaborazione tra Marvel e Sony che segue le avventure del giovane liceale Peter Parker alias Spider-Man.

Il nostro amichevole arrampicamuri di quartiere è stato smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità del suo ruolo di supereroe. Quando chiede aiuto al Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e gli eventi che ne conseguono lo portano a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Oltre a Tom Holland, del cast fanno parte Zendaya, Benedict Cumberbatch, Angourie Rice, Marisa Tomei, Jamie Foxx, J.K. Simmons, Alfred Molina e Jacob Batalon.