Scooby!: ecco il primo trailer in italiano del film d'animazione sulle origini di Scooby-Doo

News Cinema

Il film uscirà nei cinema italiani a Maggio 2020.

Vi siete mai chiesti come Scooby e Shaggy abbiano conosciuto i giovani investigatori Fred, Velma e Daphne e di come insieme abbiano formato la famosa Mystery Inc?

A darci la risposta a queste due domane sarà Scooby!, la prima avventura d'animazione di Scooby-Doo per il grande schermo, in uscita nei cinema italiani nel mese di maggio 2020, di cui è appena arrivato online il primissimo trailer in italiano:



Scooby!: Il Primo Teaser Trailer Italiano del Film - HD

Il film, diretto da Tony Cervone, candidato all'Annie Award per il film Space Jam, vede nel suo cast di doppiatori originali Kiersey Clemons (Dee Dee), Zac Efron (Fred), Will Forte (Shaggy), Jason Isaacs (Dick Dastardly), Ken Jeong (Dynomutt), Tracy Morgan (Captain Caveman), Gina Rodriguez (Velma), Amanda Seyfried (Daphne), Mark Wahlberg (Blue Falcon) e Frank Welker (Scooby-Doo).

Questa è la trama ufficiale del film

La prima avventura d’animazione di Scooby-Doo per il grande schermo, è il racconto inedito delle origini di Scooby-Doo e del più grande mistero nella carriera della Mystery Inc.

"SCOOBY!" ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati, e come si siano uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa "can-apocalisse globale", i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.