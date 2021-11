Red Notice da oggi su Netflix, le ragioni dietro al suo colossale budget

News Cinema

Red Notice, action comedy con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, ha battuto tutti i record di spesa per Netflix: 200 milioni di dollari. Ma a cosa si deve questo esborso monstre?

Red Notice, l'action-comedy con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, è da oggi disponibile su Netflix: scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, il film è diventato un originale Netflix in preproduzione, acquistato dal colosso dello streaming dalla Universal, che nell'estate del 2019 lo stava avviando come progetto destinato alle sale. Red Notice ha già segnato un record: è infatti il più costoso film originale che Netflix abbia mai prodotto.



Red Notice: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Red Notice, perché il film con Ryan Reynolds, Dwayne Johnson e Gal Gadot ha avuto un budget così alto

Con uno stanziamento di ben 200 milioni di dollari, superando il record precedente di The Irishman con 159, Red Notice è stato un esborso senza eguali per Netflix, così Screenrant ha deciso di indagare sui motivi di un costo così stratosferico per un film che non è di certo un Avengers: Endgame (che per la cronaca comunque sfiorò i 300).

Dei 200 milioni di budget di Red Notice, ben 60 sono stati pagati ai tre interpreti: 20 milioni a testa, senza "gender gap" tra i due colleghi e Gal Gadot, che è riuscita con le battaglie sue e di altre colleghe ad abbattere uno dei tabù hollywoodiani. Cifre molto alte ma in linea col mercato delle star: bisogna anche considerare che la maggior parte di questi interpreti di solito divide le sue retribuzioni tra l'ingaggio e le percentuali sugli incassi, in questo caso assenti. A quei 60 vanno aggiunti i 10 dati a Rawson Marshall Thurber per regia e sceneggiatura.

I rimanenti 130 milioni non sono stati dovuti solo agli spostamenti in giro per il mondo della troupe, né solo all'allestimento delle scene d'azione, di solito comunque onerose. Reynolds si è preso con la consueta autoironia la responsabilità del budget lievitato, avendo a suo dire causato troppe risate sul set, distraendo Johnson e Gadot. Scherzi a parte, pare che i costi si siano infatti gonfiati perché la lavorazione è stata sospesa a causa del Covid-19: le riprese partirono il 3 gennaio 2020, poi s'interruppero il 14 marzo, per riprendere soltanto il 14 settembre e terminare a metà novembre. In questi casi diversi membri del cast tecnico vanno tenuti comunque a libro paga in attesa di ripartire.

In definitiva, Red Notice è un kolossal fino a un certo punto, ma di sicuro Netflix non bada a spese, perché per il prossimo The Gray Man con Chris Evans e Ryan Gosling, diretto dai fratelli Russo, si parla di un budget del tutto simile... le riprese di quest'ultimo sono terminate a luglio e dovremmo vedere il lungometraggio nel corso del 2022. Leggi anche Gal Gadot le suona per bene a Dwayne Johnson e Ryan Reynolds nella prima clip italiana di Red Notice