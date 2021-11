Carico di suggestioni esterne - anche quelle che portano con loro i protagonisti Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds - il film disponibile in streaming su Netflix rifugge da ogni tentativo di caratterizzazione autonoma e di dotarsi di una personalità propria. La recensione di Federico Gironi.

All'inizio di Red Notice si vede qualcuno impegnato a realizzare con una stampante 3D e un vecchio aerografo una replica di uno dei manufatti che sono al centro di tutta la vicenda, le leggendarie tre Uova di Cleopatra (prima che lo domandiate, no, non esistono davvero e sono un'idea partorita da Rawson Marshall Thurber, che del film è regista e pure sceneggiatore).

Siccome Red Notice racconta una storia di ladri d'arte internazionali (Ryan Reynolds e Gal Gadot), sappiamo benissimo che quella replica è destinata a sostituire l'originale: e a smascherare il falso, con l'aiuto di una lattina di Coca-Cola, sarà Dwayne Johnson, che almeno all'inizio della storia è un profiler dell'FBI sulle tracce dei due ladri, a loro volta in competizione tra loro.

Perché raccontare tutto questo? Perché come spesso accade al cinema, e forse anche nella vita, ci sono gesti o parole che suonano come confessioni involontarie: Red Notice è una replica tecnologica e artigianale assieme di qualcosa di originale ma anche immaginario. Come l'immaginario.

Costato 200 milioni di dollari spesi - soprattutto nel cast, in location sparse per il pianeta, e in pause di produzione e sistemi di sicurezza sul set dettati dal Covid, ma non in figuranti che sappiano davvero l'italiano nelle scene ambientate in Italia - Red Notice è un assemblaggio studiatissimo di immaginari cinematografici e non. Nella trama e nella sua declinazione riecheggiano le immagini di mille film di rapina e buddy movie, di certi James Bond, d'Indiana Jones e, forse più di ogni altra cosa, di Lupin III.

Ognuno dei tre protagonisti, tutti pesi massimi dei botteghini contemporanei, porta poi con sé il bagaglio della propria icona così come impressa nella mente dello spettatore: Johnson e Reynolds la riaffermano in positivo, la ribadiscono più e più volte (specie Reynolds, che sembra impegnato in una costante caricatura di sé stesso e nella ripetizione ossessiva del personaggio del battutaro disincantato); Gadot invece in negativo, giocando sul ribaltamento dell'immagine da eroina che i cinecomic le han cucito addosso per diventare villainess, diventando un'ironica femme fatale tutta faccette che però non si carica mai di reale tensione sessuale.

Quindi Red Notice è un brutto film? No, non esattamente.

Di certo è un film che risponde a regole algoritmiche più che cinematografiche, e che è basato su una meccanicità che è la stessa con la quale si susseguono ribaltamenti e colpi di scena, più o meno prevedibili e più o meno elaborati.

Il suo è un intrattenimento col pilota automatico, e l'impressione è che molte delle cose che funzionano o potevano funzionare meglio, siano state volutamente trascurate, nella volontà di rendere il film il più levigato e scorrevole possibile, e a costo di sprecare occasioni e dare l'impressione di un certo anonimato, evidentemente preferibile all'eccesso di caratterizzazione che magari scontenta qualcuno.

Ciò nonostante è innegabile che, se ci si accontenta della superficie, Red Notice - che si ispira a quel cinema hollywoodiano non ancora stravolto e steroidizzato dagli effetti speciali e dalle magniloquenze degli Universi Cinematografici - sia capace di una certa simpatia e di un divertimento facile e altrettanto facilmente dimenticabile.

D'altronde, era difficile aspettarsi qualcosa di diverso.