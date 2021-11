Red Notice 2: il sequel di Red Notice diventa realtà, parola del regista

News Cinema

Red Notice 2, sequel del film di rapina Red Notice, con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, si farà. La notizia arriva dal regista Rawson Marshall Thurber, contattato da Netflix.

Avete presente Red Notice, quel "filmetto" di rapina interpretato da tre attori sconosciuti, tali Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot? Certo che lo avete presente, non solo per le illustri presenze appena nominate (naturalmente scherzavamo), ma perché la commedia d'azione ha totalizzato, su Netflix, nel primo fine settimana, ben 148,7 milioni di ore di visione. E’ per questo che oggi arriva la notizia che il sequel diventerà realtà.

Red Notice 2: ne parla il regista

Un paio di settimane fa vi avevamo narrato delle difficoltà che girare un seguito di Red Notice avrebbe comportato, visti i mille impegni futuri di Johnson, Reynolds e della bella Gadot. Vi avevamo anche detto che il regista suggeriva al colosso dello streaming di girare back to back un film numero 2 e un film numero 3. Ora sembra che Rawson Marshall Thurber abbia incontrato i vertici di Netflix per discutere del progetto, anche se ancora non esiste una sceneggiatura. Il filmmaker, tuttavia, è fiducioso, e questa è una sua dichiarazione a Collider:

Non sto lavorando alla sceneggiatura di un sequel… Di sicuro mi sono un po’ trastullato con ciò che farei per un eventuale sequel e, non per fare lo spione, ma… sì ho ne discusso (con Netflix).

Red Notice è costato ben 200 milioni di dollari (fra viaggi, scene d'azione e paghe dei protagonisti), ma si è rivelato un ottimo investimento, e Netflix, negli ultimi tempi, non disdegna i franchise, basti pensare a Tyaler Rake e The Old Guard, che avranno sicuramente un seguito. Certo, si tratterà di capire quando potranno tornare a intrattenerci l'agente John Hartley, il ladro di opere d'arte Nolan Boot e L'Alfiere, ladra rinomata anche lei specializzata nei furti di pezzi d’arte. Già il pensiero che prima o poi li rivedremo ci rende tuttavia euforici.