Red Notice 2 e Red Notice 3 possibili? A una condizione, secondo il regista

Rawson Marshall Thurber, regista di Red Notice per Netflix, ha discusso la possibilità di sequel per il blockbuster action interpretato da Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Red Notice, l'action comedy con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, si è rivelata un successo per il colosso dello streaming Netfix: non sappiamo se il suo record di "148,7 milioni di ore di visione" nel primo fine settimana sulla piattaforma siano state sufficienti a compensare il suo budget mostruoso sui 200 milioni di dollari, ma Netflix non è nuova all'apertura fiduciosa dei cordoni della borsa. Pensare quindi a un sequel non è improbabile... Leggi anche Red Notice da oggi su Netflix, le ragioni dietro al suo colossale budget

Red Notice, la possibilità di sequel per il film Netflix

Rimettere in gioco in un altro "heist movie" ("film di rapina" per i non iniziati) tre star del calibro di Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds per un Red Notice 2 potrebbe essere difficile: non tanto dal punto di vista ecomomico, quanto da quello organizzativo. Johnson è la star più impegnata della terra, prossimamente in Black Adam, Ryan Reynolds ha un appuntamento con i suoi fan per Deadpool 3, Gal Gadot ha in ballo Cleopatra e Wonder Woman 3 con la sua sodale regista Patty Jenkins. Forse proprio per questa ragione, il regista e sceneggiatore di Red Notice, Rawson Marshall Thurber, ha qualcosa da suggerire a Netflix nel caso fosse interessata a sequel. Ha affidato l'appello a The Hollywood Reporter:

Se riuscissimo a farne un sequel, l'unica cosa responsabile sarebbe fare il secondo e il terzo contemporaneamente. È una produzione così massiccia che se riesci a metterla su in una botta sola, è meglio per tutti. Anche per la mia salute mentale!