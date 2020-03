Peninsula: poster e sinossi dell'horror coreano sequel di Train to Busan

News Cinema

Speriamo che, dopo i successi di Parasite, la nostra distribuzione sia più attenta a questo e a altri titoli provenienti da Oriente

Da noi, dopo un'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Train to Busan è uscito direttamente in home video, e spesso lo si vede sui canali del digitale terrestre della RAI. Se non l'aveste mai visto, recuperatelo, perché è uno zombie movie divertentissimo e carico di tensione, che immagina l'esplosione di un'epidemia zombie in Corea del Sud, vissuta da a bordo di un treno che da Seoul deve raggiungere Busan, a oltre 400 chilometri di distanza, l'unico luogo del paese dove l'epidemia non è arrivata.

Mentre negli Stati Uniti si va preparando un remake, che dovrebbe essere scritto da James Wan e Gary Dauberman, in patria debutterà in estate un sequel non-sequel, intitolato Peninsula, di cui vi mostriamo il poster ufficiale e si sveliamo la sinossi.

La recensione di Train to Busan Leggi anche

Scritto e diretto da Yeon Sang-ho come Train to Busan, Peninsula non è una vera e propria prosecuzione della storia raccontata nel 2016, ma un film che si svolge all'interno dello stesso universo narrativo, a quattro anni di distanza da quegli eventi, raccontando nuovi protagonisti, interpretati da Gang Dong-won e Lee Jung-hyun.

Queste le poche righe diffuse di sinossi ufficiale:

Quattro anni dopo l'epidemia zombie raccontata in Train to Busan, la penisola coreana è devastata. Jung-seok, un ex militare cher era riuscito a scappare all'estero, viene incaricato della missione di tornare indietro e, con sua sorpresa, s'imbatte in un gruppo di sopravvissuti.

C'è da sperare che, dopo il grande successo internazionale e italiano di Parasite (che a dispetto del Coronavirus è riuscito questo weekend a superare i 5 milioni e 450mila euro d'incasso), i nostri distributori terranno gli occhi aperti su questo e altri titoli interessanti che arrivano di continuo dai paesi dell'Estremo Oriente.