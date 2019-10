Parasite: un nuovo trailer del film di Bong Joon Ho Palma d'oro al Festival di Cannes 2019

News Cinema

Si parla tanto del sottotesto politico di Joker, ma quello che si racconta in questa black comedy coreana è ancora più potente. Al cinema dal 7 novembre.

Oggi, lo saprete sicuramente tutti, è il giorno di Joker.

Ma se l'arrivo nei cinema del film di Todd Phillips che ha vinto il Leone d'oro a Venezia è circondato - specie negli Stati Uniti - da un grande clamore che riguarda il suo sottotesto sociopolitico, la sua componente potenzialmente e violentemente eversiva che causa timori di contagio dal mondo del cinema a quello reale, presto forse ci saranno da fare discorsi analoghi anche quando, il 7 novembre, nei cinema uscirà invece la Palma d'oro del Festival di Cannes 2019: Parasite di Bong Joon-ho.

Già, perché il film del regista coreano, che mescola senza soluzione di continuità la commedia nera, il dramma sociale, il thriller con risvolti horror e il grottesco, è un film che con toni assai più sottili e meno esplosivi e veementi ma mai meno efficaci di quello con Joaquin Phoenix, parla di questioni assai simili: lotta di classe, forbice sociale allargata in maniera allarmante, privilegi di una minoranza molto ricca che sfrutta una maggioranza molto povera.

Nel caso di Parasite, la soluzione di questo conflitto non sta nella rivolta violenta di Joker (o, perlomeno, non inizialmente), ma in una sorta di invasione virale dei ceti più ricchi da parte di quelli più poveri.

Non voglio però dire altro per non spoilerare troppo, e vi lascio a questo nuovo trailer di Parasite, uno di quei film che non dovrete perdere per nessuna ragione: