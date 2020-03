Nicolas Winding Refn toglie l'obbligo di registrazione dal suo sito streaming gratuito byNWR

News Cinema

Anche il regista danese compie un passo (ulteriore) per permettere agli utenti quarantinati di tutto il mondo di godere di grande cinema liberamente.

Dovreste saperlo già, ma nel caso siate stati pigri e distratti - può capitare, d'altronde - ve lo diciamo noi: da qualche anno Nicolas Winding Refn ha lanciato il suo personalissimo canale di film in streaming, che si chiama byNWR.

Da vorace e curioso cinefilo qual è, il regista di Drive e di The Neon Demon (e anche della serie Too Old to Die Young, che trovate su Amazon Prime Video<) si sta occupando di acquistare i diritti di vecchi e misconosciuti film, quasi tutti B-movie o comunque prodotti estremi o di nicchia, poi li restaura e li mette online su byNWR.com. Con una cadenza più o meno regolare sul sito appaiono tre nuovi film, raggruppati attorno a un tema, che chiunque da casa poteva e può ancora vedere gratuitamente.

Ora, in queste settimane così difficili, dove in mezzo mondo siamo costretti a rimanere in casa a causa dell'emergenza dovuta al Covid-19, Refn ha voluto compiere un ulteriore passo verso il pubblico, eliminando, come lui stesso ha scritto nel post che vedete qui sotto, "l'ultima traccia di commercio da byNWR.com: la procedura di sign-in". Questo vuol dire che da oggi non solo i film proposti in streaming da Refn sono gratis, ma che vederli non richiede nemmeno una procedura di registrazione.

E questa, come direbbe qualcuno, è davvero un'offerta che è impossibile rifiutare.