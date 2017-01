My Cousin Rachel: primo trailer del film con Rachel Weisz e Sam Claflin

Dal celebre romanzo di Daphne du Maurier, Mia cugina Rachele, era già stato realizzato un film nel 1952, l'anno successivo alla sua pubblicazione. Diretto da Henry Koster, il film vedeva protagonisti Olivia de Havilland e Richard Burton, rispettivamente nei panni di Rachel e Philip.



65 anni dopo, il romanzo dell'autrice di Rebecca, la prima moglie e di Gli uccelli (entrambi diventati capolavori di Alfred Hitchcock), sta per tornare sul grande schermo con My Cousin Rachel, diretto dal regista Notting Hill Roger Michell, con protagonisti Rachel Weisz e Sam Claflin, affiancati da Holliday Grainger e Iain Glen.



La storia è quella di Philip, un giovane inglese, orfano di entrambi i genitori, che ordisce un piano per vendicarsi della sua misteriosa e bellissima cugina Rachel, convinto che sia lei la responsabile della morte di suo cugino Ambrose, che lo ha allevato da piccolo. Dopo aver conosciuto la donna, i suoi sentimenti iniziano a cambiare e finisce per soccombere la suo fascino...



My Cousin Rachel uscirà negli USA il 14 luglio 2017, eccone intanto il primo trailer ufficiale: