Mulan dà la precedenza a Tenet ed esce il 21 agosto

Inizialmente previsto per il 24 luglio, il film in live action Mulan rimanda l'uscita al 21 agosto e non arriva prima di Tenet, posticipato al 12 agosto.

Oserebbe mai Mulan raggiungere le sale cinematografiche prima dell'attesissimo Tenet? Che domande! Certo che no. E quindi alla decisione della Warner Bros. di posticipare l'uscita del nuovo film di Christopher Nolan al 12 agosto segue quella della Disney di far slittare il remake in live action del film d'animazione Mulan addirittura di un mese, quasi un mese, anzi, perché la nuova data è il 21 agosto mentre la vecchia era il 24 luglio. Il che significa 9 giorni dopo Tenet e una settimana prima di The New Mutants, sempre targato Disney.

Rapporti fra le major a parte, a determinate queste decisioni è stata la pandemia di Covid-19, che non sembra dare tregua agli Stati Uniti. A Los Angeles le sale non hanno ancora riaperto e comunque sarebbe un peccato non ottenere il massimo da produzioni cinematografiche ambiziose e dispendiose. Mulan, per esempio, che è diretto da Niki Caro e interpretato da Liu Yifei, ha un budget di 200 milioni di dollari e, spettacolare com'è, va visto in sala e da più persone possibile. Per fortuna, al contrario di suoi "colleghi" più sfortunati (come Artemis Fowl) il film non ha debuttato in streaming su Disney +. Quindi basta avere pazienza per godersi lo spettacolo di un'avventura che non è una copia carbone dell'originale.

Ecco cosa hanno dichiarato i vertici della Disney a proposito del cambio di data di Mulan: "Mentre la pandemia ha mutato i nostri piani sull'uscita di Mulan e continueremo ad essere flessibili se le condizioni dovessero richiederlo, non è cambiata la nostra fiducia nella forza del film e nel suo messaggio di speranza e perseveranza. La regista Niki Caro e il nostro cast e la nostra troupe hanno dato vita a un film bello, epico e commovente, caratteristiche che dovrebbe essere proprie dell'esperienza cinematografica, e il posto a cui questa appartiene è il palcoscenico del mondo, un grande schermo su cui il pubblico intero possa condividere la visione".

Ancora non sappiamo quando Mulan debutterà nei cinema italiani. Appena avremo una data, non mancheremo di informarvi.

