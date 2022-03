Metal Lords: il trailer del coming of age "metallaro" in arrivo su Netflix

News Cinema

Prodotto da Tom Morello dei Rage Against the Machine, scritto dal D.B. Weiss del Trono di Spade e diretto dal Peter Sollett di Nick & Norah: tutto accadde in una notte. Debutta in streaming su Netflix l'8 aprile Metal Lords. E noi non vediamo l'ora.

Di film che raccontano storie di formazione (o, come dicono gli anglofoni, di coming of age) è pieno il mondo del cinema. Di film che declinino il racconto di formazione in chiave heavy metal, un po' di meno. Per questo, e per altri motivi che andiamo a elencare nelle prossime righe, salutiamo con interesse l'annuncio per cui l'8 aprile, in streaming su Netflix, debutterà Metal Lords, che per l'appunto applica lo spirito metallaro al coming of age, come testimonia il trailer che mostriamo di seguito.

La storia di Metal Lords è quella di due quindicenni, Hunter (Adrian Greensmith) e Kevin (Jaeden Martell), che frequetano la Glenwoon Lake High School, un tipico liceo americano all'interno del quale questi due ragazzi sono gli unici appassionati di metal. Il loro obiettivo è riscattarsi da anni di anonimato e prese in giro vincendo la Battle of the Bands, competizione per gruppi musicali del liceo. Il problema è che a Hunter e Kevin manca qualcuno che suoni il basso, e si convincono (più Kevin che Hunter) che la persona giusta sia Emily (Isis Hainsworth), una timida violoncellista.

A questa trama, che soprattutto se associata al trailer che vedete qui sotto promette di essere intrigante, aggiungete che il film è stato scritto e prodotto da D.B. Weiss, ovvero lo sceneggiatore e produttore di Il Trono di Spade, che tra i produttori c'è anche Tom Morello, leggendario chitarrista dei Rage Against the Machine, e che a dirigere c'è Peter Sollett, ovvero il regista di quella deliziosa e sottovalutata commedia romantica che già mescolava sentimenti, gioventù e musica che si intitola Nick & Norah: tutto accadde in una notte.

Metal Lords: il trailer del film



