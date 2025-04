Mario Carotenuto: il Commendatore della Commedia all'Italiana celebrato il 9 aprile in Campidoglio

News Cinema

30 anni fa scompariva Mario Carotenuto, uno dei più grandi attori caratteristi del cinema italiano. Il 9 aprile in Campidoglio si terrà una giornata a lui dedicata e aperta a tutti. Il programma.

Qualche anno fa, la rivista 8 e mezzo dedicò uno speciale ai caratteristi italiani e chiese ai critici il loro preferito. Chi scrive non ebbe dubbi e scelse: Mario Carotenuto, quel signore robusto, dagli occhiali grandi e spessi e dal vocione, specializzato in ruolo da "commendatore" intrallazzatore, in personaggi ambigui tra il simpatico e il respingente, a tratti quasi mefistofelico. Diamo dunque con piacere la notizia di una giornata di convegno dedicata al grande attore romano, che si svolgerà in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa il 9 aprile nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ingresso è libero e aperto a tutti, previa prenotazione all'indirizzo email casacommediaitaliana@libero.it. Ma vediamo nel dettaglio il programma della giornata, che inizierà alle 9 e terminerà con un cocktail alle 20, e gli ospiti presenti.

L'omaggio a Mario Carotenuto in Campidoglio

La Casa della Commedia all’Italiana, fondata da Claretta Carotenuto e Steve Della Casa, presenta una giornata di celebrazione: "Mario Carotenuto: Il Commendatore della Commedia all’Italiana nel Trentennale della Scomparsa". L’evento speciale, realizzato con il Patrocinio di Roma Capitale, Rai, Titanus, con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, e con la collaborazione di Rai Teche, si terrà il 9 Aprile 2025 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. La giornata, che si protrarrà dalle 9:00 alle 20:00, offrirà un’opportunità unica per riscoprire e celebrare il talento di Carotenuto attraverso una serie di appuntamenti culturali di alta qualità: proiezioni, testimonianze, aneddoti e una mostra iconografica curata dalla Cineteca Lucana. I lavori si apriranno con il Convegno di studi sulla Commedia all’Italiana che vedrà la partecipazione di esperti del settore, storici del Cinema e studiosi e coinvolgerà anche gli studenti delle Università La Sapienza e Roma Tre, oltre a un pubblico appassionato di ogni età. I vari contributi approfondiranno il ruolo fondamentale di Mario Carotenuto e di altri protagonisti di questa stagione irripetibile del nostro Cinema. In programma anche gli interventi di Guido Lombardo, Presidente Titanus, e Gloria Satta che intervisterà Enrico Vanzina. I lavori saranno introdotti da Andrea Pergolari, scrittore e saggista, e moderati da Graziano Marraffa, Presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano.

Il programma della giornata culminerà con la presentazione in anteprima della Cine-Biografia Ufficiale di Mario Carotenuto, intitolata "Il Commendatore della Commedia all’italiana.Tutto il Cinema di Mario Carotenuto", scritta dal saggista e critico cinematografico Domenico Palattella (con la collaborazione di Claretta Carotenuto, prefazione di Steve Della Casa) e pubblicata da Il Foglio Letterario Edizioni. Il volume ricostruisce, con rigore e passione, l’intero arco della carriera di Carotenuto, offrendo nuove e inedite prospettive sulla sua figura artistica. Con i suoi 152 film in 45 anni di carriera, Carotenuto è stato un vero e proprio recordman del cinema italiano e uno dei protagonisti indiscussi della Commedia all’Italiana, capace di incarnare in modo autentico l'italiano medio, con tutte le sue virtù e i suoi vizi. Un attore poliedrico, la cui carriera ha spesso sofferto di un’errata percezione: l’attore veniva considerato “caratterista di lusso”, ruolo che in realtà non gli rendeva giustizia. L’evento avrà l’ambizione di superare questa visione riduttiva, confermando la sua posizione di primo piano nel panorama del Cinema italiano. La presentazione della biografia di Palattella sarà moderata da Marco Giusti, saggista, critico e autore televisivo che a chiusura della giornata modererà anche la "Serata d'onore per Mario Carotenuto" in cui alcuni prestigiosi ospiti renderanno testimonianza dell'impatto duraturo che la carriera di Mario Carotenuto ha avuto sul panorama culturale italiano. Un’opportunità imperdibile per rendere omaggio a un monumento della Commedia all’Italiana, un evento da non perdere per chiunque desideri riscoprire un’epoca d’oro del nostro Cinema.

Il programma dettagliato di Mario Carotenuto: il Commendatore della Commedia all'Italiana