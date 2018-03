Maria Maddalena: una clip italiana esclusiva del film con Rooney Mara

Arriva nelle nostre sale il 15 marzo, distribuito da Universal Pictures, un film che ci prepara alla Pasqua con uno sguardo diverso, umano e per certi versi "femminista", su una delle figure più affascinanti e discusse del cristianesimo, la prostituta pentita cara a Gesù, Maria Maddalena.

Protagonista del film è l'americana Rooney Mara, che sul set ha trovato anche l'amore proprio con l'attore che interpreta Gesù Cristo, Joaquin Phoenix.

Per prepararvi alla visione vi presentiamo una clip esclusiva del film diretto dall'australiano Garth Davis (Lion) e girato in gran parte in Italia, tra i monti della Basilicata e a Napoli, in cui Mara divide la scena con l'attore britannico Chiwetel Ejiofor, che interpreta l'apostolo Pietro.



Maria Maddalena: Clip italiana in esclusiva - HD

La trama ufficiale del film Maria Maddalena:

Maria Maddalena è un ritratto autentico e umano di una delle più enigmatiche e incomprese figure spirituali della storia. Il film biblico racconta la storia di Maria (Rooney Mara), una giovane donna in cerca di una nuova vita. Forzata dalla società gerarchica del suo tempo, Maria sfida la sua famiglia per unirsi ad un nuovo movimento sociale guidato dal carismatico Gesù di Nazareth (Joaquin Phoenix). Trova presto un posto per sé nel movimento e nel cuore di un viaggio che la porterà a Gerusalemme. Diretto da Garth Davis e scritto da Helen Edmundson e Philippa Goslett, Maria Maddalena vede la partecipazione anche di Chiwetel Ejiofor e Tahar Rahim.