Maria Maddalena: Rooney Mara e Joaquin Phoenix nel poster italiano esclusivo

Per noi che l'abbiamo vista in tanti ruoli diversi e spesso estremi, come quello di Lisbeth Salander, colpisce ritrovare Rooney Mara nei panni di Maria Maddalena, l'ex prostituta cara a Gesù. Ma è proprio questo il ruolo che interpreta al fianco di Joaquin Phoenix nel ruolo di Gesù, nella rilettura della storia fatta dal regista di Lion, Garth Davis.

La lavorazione ha portato fortuna ai due protagonisti, da allora inseparabili. Maria Maddalena uscirà in Italia a marzo 2018 distribuito da Universal e questo è il poster in anteprima.





La trama ufficiale di Maria Maddalena:

Maria Maddalena è un ritratto autentico e umano di una delle più enigmatiche e incomprese figure spirituali della storia. Il film biblico racconta la storia di Maria (Rooney Mara), una giovane donna in cerca di una nuova vita. Forzata dalla società gerarchica del suo tempo, Maria sfida la sua famiglia per unirsi ad un nuovo movimento sociale guidato dal carismatico Gesù di Nazareth (Joaquin Phoenix). Trova presto un posto per sé nel movimento e nel cuore di un viaggio che la porterà a Gerusalemme.