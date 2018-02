Maria Maddalena: il nuovo trailer italiano del film con Rooney Mara e Joaquin Phoenix

A inizio Quaresima, e quindi nel tempo dei fioretti, del digiuno e della penitenza, arriva il nuovo trailer italiano di Maria Maddalena, il film di Garth Davis incentrato su una delle figure più controverse e in un certo senso misteriose della tradizione biblica perché identificata ora come una delle testimoni della morte e della risurrezione di Gesù ora come la sposa di Cristo, ora come una penitente dalla quale erano usciti sette demoni.

Già raccontata al cinema (ne La passione di Cristo, Jesus Christ Superstar, L'ultima tentazione di Cristo), ma mai protagonista di un film, ha qui il volto di Rooney Mara, mentre a interpretare Gesù è Joaquin Phoenix.

Annunciato come un'opera profondamente umana e "dalla parte delle donne", Maria Maddalena esce nelle nostre sale il 15 marzo interpretato anche da Chiwetel Ejifor (che fa Pietro) e Tahar Rahim (nei panni di Giuda).



Nella Terra Santa del 1° secolo Avanti Cristo, una giovane donna lascia il suo piccolo villaggio di pescatori e la sua famiglia per unirsi a un nuovo e radicale movimento sociale. A guidarlo è un leader carismatico, Gesù di Nazareth, che promette che il mondo cambierà. Maria è alla ricerca di un nuovo modo di vivere e di un’autenticità che le rigide gerarchie dell’epoca le negano. Mentre la notorietà del gruppo si accresce e sempre più persone sono spinte a lasciarsi ispirare dal messaggio di Gesù, il viaggio spirituale di Maria la mette al centro di una storia che si concluderà a Gerusalemme, dove dovrà fare i conti con la realtà del destino di Gesù e con il ruolo che lei avrà.