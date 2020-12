Mad Max piange Hugh Keays-Byrne alias Immortan Joe

News Cinema

Muore a 73 anni l'attore Hugh Keays-Byrne che ha interpretato due ruoli nella serie di Mad Max, ma soprattutto quello iconico di Immortan Joe in Mad Max Fury Road.

È morto all'età di 73 anni l'attore Hugh Keays-Byrne, nato in India da genitori britannici ed emigrato in Australia dove aveva intrapreso la carriera artistica. Forse il suo nome dirà poco al grande pubblico, ma il suo volto, sia pure coperto dalla maschera, è notissimo come quello del villain di Mad Max: Fury Road, ovvero Immortan Joe. Sempre per George Miller aveva interpretato un altro personaggio nella saga di Mad Max: era Toecutter (come da foto) nel primo film ddella serie, da noi intitolato Interceptor: Il guerriero della strada.

Tra i film in cui era apparso, usciti anche nei nostri cinema, ricordiamo almeno Giochi di morte con Rutger Hauer. Aveva recitato anche in numerose miniserie tra cui Farscape, Moby Dick e Viaggio al centro della terra. Quello di Immortan Joe è stato il suo ultimo ruolo.

Tra i messaggi di cordoglio sui social, quello del regista cinefilo Edgar Wright ricorda i suoi due indimenticabili villain per i film di Miller, interpretati a 36 anni di distanza l'uno dall'altro, mentre lo sceneggiatore Ted Geoghegan, da lui ritwittato, mette in risalto l'impegno umanitario e per l'ambiente di Keays-Byrne e la sua formazione alla Royal Shakespeare Company.

It's a sad day to have to say goodbye to The Toecutter and Immortan Joe. RIP Hugh Keays-Bryne, who played indelible baddies in the first and last Mad Max films - 36 years apart. https://t.co/JxwESp57cP — edgarwright (@edgarwright) December 2, 2020