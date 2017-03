Life - Non oltrepassare il limite: "una creatura aliena tutta muscoli e tutta cervello" nella prima clip italiana del film

Life: Non oltrepassare il limite, il thriller fantascientifico di Daniel Espinosa con Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds e Rebecca Ferguson, arriva nei cinema italiani domani, giovedì 23 marzo

Il film racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto ma anche dalla straordinaria forza fisica come possiamo ben vedere in questa prima clip in italiano del film:





Life - Non oltrepassare il limite: trailer italiano del film