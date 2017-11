Independent Spirit Awards 2018: è Chiamami col tuo nome di Guadagnino a guidare le nomination

Il film è stato presentato al Sundance e alla Berlinale all'inizio di quest'anno, ma da noi ancora non lo abbiamo visto, e uscirà anzi nei cinema solo l'8 febbraio del 2018, tra poco meno di due mesi e mezzo.

Probabilmente spaventava la tematica omosessuale, ma quando si è capito che Chiamami col tuo nome sarebbe stato uno dei titoli "caldi" della stagione dei premi, si è studiata un'uscita pronta a sfruttare l'onda di questa promozione indiretta.

In attesa di sapere come il film di Luca Guadagnino se la caverà agli Oscar, eccolo guidare la lista delle nomination agli Independent Spirit Awards del 2018, che sono i premi più importanti nel mondo del cinema indipendente americano e non: sono sei le nomination conquistate da Chiamami col tuo nome: miglior film, miglior regia, miglior fotografia (Sayombhu Mukdeeprom), miglior montaggio (Walter Fasano), miglior attore protagonista (Timothée Chalamet), miglior attore non protagonista (Armie Hammer).

Dopo Chiamami col tuo nome, con cinque nomination ci sono Scappa - Get Out di Jordan Peele e Good Time dei fratelli Safdie; a quota quattro si piazzano Lady Bird, il film diretto e interpretato da Greta Gerwig, e The Rider, scritto e diretto da Chloé Zhao e presentato lo scorso settembre a Toronto.

Tre nomination per Tre manifesti a Ebbing, Missouri, uno dei nostri film preferiti del Festival di Venezia 2017, mentre a The Florida Project di Sean Baker, che chiuderà l'imminente Torino Film Festival 2017, sono andate solo due nomination ma di peso: miglior film e miglior regia.

Al questo link troverete l'elenco completo delle nomination agli Independent Spirit Awards 2018.