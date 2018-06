Il regista del video This is America Hiro Murai dirige il fantascientifico Man Alive

Se il nome Hiro Murai non vi dice assolutamente niente, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria, ricordandovi che è il regista di un video diventato virale che oltre a promuovere un brano musicale - "This is America", l'ultimo singolo di Childish Gambino, al secolo Donald Glover - racconta l'America e la sua anima più razzista e violenta, rievocando per esempio la strage nella chiesa di Charleston nel 2015. Nel suo curriculum anche la serie tv Atlanta, sempre frutto della collaborazione con Glover (che ne è ideatore e protagonista).

Ha del talento, insomma, questo filmmaker giapponese classe 1982 che fin da bambino abita a Los Angeles, e la buona notizia di oggi è che che presto firmerà un lungometraggio di finzione, un thriller fantascientifico intitolato Man Alive. La sceneggiatura, scritta da un certo Joe Greenberg, è stata rimaneggiata da David Robert Mitchell, regista dell'horror It Follows e del film in concorso a Cannes 2018 Under the Silver Lake.

Man Alive è ambientato sul pianeta Terra, che dopo un'invasione aliena è decisamente in pessimo stato. La vicenda comincia quando un uomo che si arrabatta per sopravvivere nel più totale isolamento inizia a sospettare di non essere solo. Del film ancora non si conoscono né gli interpreti né un’eventuale data di inizio lavorazione né tantomeno di uscita.