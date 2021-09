I gemelli 2 è alle porte, Tracy Morgan sostituisce Eddie Murphy al fianco di Schwarzy e Danny DeVito in Triplets

News Cinema

Mancano pochi mesi all'inizio delle riprese di I gemelli 2, cioè Triplets, con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, ma sarà Tracy Morgan a interpretare il "terzo gemello", prendendo il posto di Eddie Murphy.

Nonostante si trascini da anni, pare proprio che I gemelli 2 si farà: Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito stanno per tornare sul set in Triplets, seguito ancora una volta diretto da Ivan Reitman, ma la novità è che il "terzo gemello" non sarà più interpretato da Eddie Murphy, come sembrava quasi deciso. Ad andare davanti alla macchina da presa con Schwarzy e Danny ci sarà invece il Tracy Morgan di 30 Rock, classe 1968, uno dei più quotati comici black americani: senza nulla togliere alla sua professionalità, era chiaro che il coinvolgimento di Murphy mirasse a riproporre un'atmosfera da gloriosi anni Ottanta, quindi Triplets senza Eddie potrebbe perdere un po' sul fronte del revival. Murphy avrebbe a quanto pare lasciato il film per problemi di incastri con altri impegni (almeno questa è la versione fatta trapelare). Morgan comunque è apparso di recente proprio accanto a lui nel Principe cerca figlio su Prime Video.

Triplets, quando si gira il sequel dei Gemelli con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito

Il copione di Triplets, che si dovrebbe girare a partire dal febbraio 2022, è a cura di Dylan Dawson e Lucas Kavner: la lavorazione del film vedrà Arnold Schwarzenegger misurarsi ancora con la commedia pura, mentre il leggendario Ivan Reitman tornerà alla regia di un lungometraggio dopo Draft Day (2014) con Kevin Costner. Di recente è comunque stato sul set in qualità di coproducer per il Ghostbusters Legacy diretto da suo figlio Jason, al cinema dall'11 novembre.

I gemelli (1988), considerato un classico degli anni Ottanta, incassò nel mondo quasi 217 milioni di dollari dell'epoca, a fronte di un costo di 18, rivelandosi uno dei capisaldi della carriera del regista e dei suoi attori.