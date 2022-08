Glorious: il trailer di una commedia horror davvero irriverente

News Cinema

C'entrano un uomo appena mollato dalla fidanzata, un bagno pubblico, una spaventosa divinità lovecraftiana (con la voce di J.K. Simmons) e... un glory hole.

Quello che vi mostriamo qui di seguito è il trailer di un film davvero originale. Si chiama Glorious, ed è una commedia horror diretta da Rebekah McKendry e prodotta da Shudder che debutterà in streaming sulla piattaforma statunitese dedicata al cinema dell'orrore e di genere.

Ve ne parliamo perché si tratta davvero di qualcosa di curioso.

La storia del film è infatti quella che vede un uomo in crisi e alla deriva perché appena mollato dalla fidanzata (Ryan Kwanten) che finisce per fare una sosta in un bagno pubblico, e in quel bagno pubblico, dentro uno dei gabinetti, inizia a sentire una voce parlargli in modo strano. Finirà per scoprire che la voce (che poi è quella vibrante e profonda di J.K. Simmons) è la voce di qualche orribile dio cosmico di natura lovecraftiana, che lo tiene prigioniero nel bagno con uno scopo ben preciso. Quello di fargli infilare ciò che solitamente lì si infila in un glory hole nella parete del gabinetto che lo ospita. Pena la distruzione dell'umanità.

Vi sembra qualcosa di folle? Anche a noi. Di folle e di molto divertente. Complimenti alla fantasia degli sceneggiatori, che sono Todd Rigney, Joshua Hull e David Ian McKendry.

E quindi, spazio al trailer originale di Glorious.