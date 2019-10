Gli Uomini d'Oro: anteprima esclusiva del poster del film con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli

News Cinema

Scritto e diretto da Vincenzo Alfieri, un insolito noir metropolitano al cinema dal 7 novembre distribuito da 01 Distribution.

Dopo l'esordio di I peggiori, del 2017, Vincenzo Alfieri si prepara a vedere la sua opera seconda debuttare al cinema il prossimo 7 novembre.

Il secondo film di questo sceneggiatore e regista, giovanissimo per gli standard italiani con i suoi 33 anni, si chiama Gli Uomini d'Oro, ed è un noir metropolititano altrettanto insolito per il gli standard del nostro cinema, sia nei toni che per lo stile di regia.

Ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto a Torino nel 1996, e già sfruttato anni fa da Gianluca Maria Tavarelli per il suo Qui non è il paradiso, racconta la storia di due dipendenti delle Poste che uniscono le loro forse per una rapina al furgone portavalori sul quale entrambi lavorano.

Nei panni di questi due personaggi, uno scanzonato ma sofferente Giampaolo Morelli, e un Fabio De Luigi in un ruolo per lui davvero inedito. Con loro, come è facile intuire dalle immagini sopra e sotto queste righe, anche Edoardo Leo (un ex pugile amico di De Luigi), Gian Marco Tognazzi e Giuseppe Ragone, tutti in qualche modo coinvolti in questo piano criminale.

Questo è il poster ufficiale di Gli Uomini d'Oro, che vi presentiamo in anteprima esclusiva, più sotto trovate il trailer ufficiale del film: