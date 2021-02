Dave Bautista e Milla Jovovich insieme nel fantasy In The Lost Lands da una storia di George R. R. Martin

News Cinema

Dall'autore del Trono di spade, George R. R. Martin, viene la storia di The Lost Lands, in cui Paul W.S. Anderson dirige di nuovo la moglie Milla Jovovich, stavolta in coppia con Dave Bautista.

Continua a macinare film più (o meno) di successo la coppia formata da Milla Jovovich e dal marito Paul W.S. Anderson. Dopo il recente Monster Hunter, tratto dall'omonima serie di videogiochi, sarà la volta di un altro fantasy, In The Lost Lands, basato però stavolta su un racconto di sua maestà del genere, George R. R. Martin, in cui Jovovich sarà affiancato dal gigantesco Dave Bautista.

La storia del racconto e del film è quella di una regina che per realizzare un suo disperato amore, si rivolge a una potente strega, Gray Alis (sarà questo il ruolo di Milla Jovovich), perché parta per una quest, guidata da un vagabondo (Bautista), nelle pericolose Terre Perdute, popolate da demoni e creature pericolose. Si tratta di una storia che esplora "la natura del bene e del male e quella dell'amore e della perdita". Di più al momento non sappiamo.

Non si sa ancora quando il film entrerà in produzione, visto che non ha ancora trovato tutti i finanziamenti, ma è assai probabile, con questi nomi coinvolti, che avverrà presto.