Come un gatto in tangenziale 2: Riccardo Milani e la squadra del film festeggiano la vittoria al botteghino

L'uscita in anteprima il 14 e il 15 agosto di Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto ha fatto balzare il film in testa alla classifica degli incassi. Il regista Riccardo Milani è al settimo cielo.

Dal momento che Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto è stato il film più visto del weekend di Ferragosto, Riccardo Milani e i due protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese hanno di che festeggiare. La geniale idea di un'uscita in anteprima nei giorni 14 e 15 agosto ha spinto i non vacanzieri a lasciare le loro case per attraversare le città infuocate e, armati di green pass, ad andare in una sala cinematografica a gustarsi il sequel di Come un gatto in tangenziale.

Sull'ottimo risultato del film al botteghino (268.774 euro) e sul tutto esaurito nelle arene estive, si è espresso innanzitutto il regista Riccardo Milani. Ecco le sue parole:

Il Gatto è tornato al cinema e lo abbiamo festeggiato con il pubblico a Ferragosto. Con la consapevolezza che tante cose sono più importanti di un film ma in certi momenti poche cose possono diventare importanti quanto un film. Buon ritorno al Cinema. E a Coccia di Morto.

Questo invece il commento di Massimiliano Orfei, amministratore delegato di Vision Distribution:

Queste anteprime fanno entrare nel vivo la campagna di lancio del film e siamo veramente felici del risultato. Abbiamo finalmente riportato in sala il pubblico del cinema italiano, dando un impulso concreto e imponente alla ripartenza. È una grande iniezione di fiducia e un bellissimo viatico per l'uscita del 26 agosto. Avanti tutta, è solo il preludio.

Dichiara infine Mario Gianani, produttore e CEO di Wildside, società del gruppo Fremantle:

Tornare in sala in una data appannaggio dei grandi blockbuster è una sfida. Così come farlo in questo momento storico. É per questo che sono particolarmente felice per il risultato raggiunto da Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di morto, che ha raggiunto la vetta del box office. Ringrazio per questo Riccardo Milani, Paola Cortellesi e Antonio Albanese per essere riusciti, ancora una volta, a unire la critica e il pubblico italiano con una commedia di qualità. Ringrazio inoltre Vision per aver creduto in questo film. Il successo di questi due giorni di anteprime, con sale e arene piene di persone che hanno riso insieme, sono segnali molto incoraggianti e speriamo siano di buon auspicio per il ritorno in sala del film il 26 agosto, ma anche per tutto il bel cinema italiano che arriverà.

Chi non è riuscito a vedere il film durante il weekend dovrà dunque aspettare il 26 agosto. Interpretato anche da Sonia Bergamasco, Claudio Amendola e dalle new entry Luca Argentero e Sarah Felberbaum, Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto racconta di Monica (Paola Cortellesi), che deve scontare un'ingiusta condanna prestando volontariato presso una parrocchia di periferia, e di Giovanni (Antonio Albanese), che in quegli stessi luoghi sta sviluppando un progetto lavorativo di grande importanza. Lungi dall'essere una copia carbone del primo capitolo, il film fa riflettere sul valore e sulla funzione positiva della cultura, in un mondo alle prese con un momento di difficoltà, e sensibilizza l'attenzione sulla vita chi abita ai margini. In più fa decisamente ridere, fra sogni alla Bergman, opere d'arte rovinate, orde di bagnanti che abbrustoliscono salsicce e t-shirt che abbagliano.