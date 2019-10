Cena con delitto: in esclusiva il poster italiano del film con Daniel Craig e Chris Evans

News Cinema

Scritto e diretto da Rian Johnson, il mistero della storia sarà risolvibile in sala dal 5 dicembre.

Chi l'ha visto a Toronto in anteprima mondiale o più recentemente al London Film Festival, l'ha definito "imprevedibile, emozionante e affilato".

Il nuovo film scritto e diretto da Rian Johnson (dopo le fatiche di Star Wars: Gli ultimi Jedi) si intitola Cena con delitto (Knives Out in originale). Si tratta di un giallo in perfetto stile Agatha Christie, come dichiarato dallo stesso regista, in cui Daniel Craig interpreta il detective chiamato a risolvere un mistero. Deve far luce infatti sulla morte di un romanziere 85enne che ha il volto di Christopher Plummer, rinvenuto senza vita nella sua abitazione in circostanze poco chiare dopo una festa per il suo compleanno. Il brillante detective è sicuro che l'uomo sia stato ucciso e inizia a indagare su chi possa essere l'omicida. Chi sono i sospettati? Tutti, tanto sul fronte della servitù quanto su quello dei familiari, perché a quanto pare avevano tutti un plausibile movente per far fuori il vecchio.

Nel nutrito cast del film, oltre ai due attori sopracitati, troviamo Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Ana de Armas, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield e Katherine Langford.

Vi mostriamo in esclusiva per Comingsoon.it il poster italiano di Cena con delitto, dal 5 dicembre nelle nostre sale grazie a 01 Distribution. Più in basso il trailer del film.