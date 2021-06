Benedict Cumberbatch è nel cast di Dungeons & Dragons

News Cinema

Già vicino al marchio di Dungeons & Dragons per un recente impegno, Benedict Cumberbatch è entrato nel cast del film diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

Il film tratto dal celeberrimo gioco di ruolo Dungeons & Dragons registra una nuova entrata nel suo cast: Benedict Cumberbatch sta prendendo parte alle riprese in corso d'opera, in previsione di un'uscita nel marzo 2023. Non sappiamo ancora chi Cumberbatch interpreti nel film scritto e diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, che stanno maneggiando una materia assai delicata: non solo il set di regole ideato e pubblicato da Gary Gygax e Dave Arneson nel 1974 è un fenomeno di costume, quasi un elemento cardine della cultura pop da decenni, ma il precedente adattamento cinematografico Dungeons & Dragons - Che il gioco abbia inizio (2002) non è di certo ricordato per la sua qualità, anzi. Annunciare la presenza di Cumberbatch aiuta a fugare i dubbi: Benedict, che vedremo prima nel marzo 2022 in Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, ha già di recente prestato la sua voce narrante a un cortometraggio sulla nascita di uno degli eroi più noti del lore, Drizzt Do'Urden, in Sleep Sound (2021, lo embeddiamo qui in basso).

Ricordiamo che il resto del cast del nuovo Dungeons & Dragons comprende Hugh Grant nel ruolo del villain, oltre a Chris Pine, Michelle Rodriguez e Rege-Jean Page. Le riprese si stanno svolgendo in Inghilterra: il set è stato avvistato tra la Wells Cathedral nel Somerset e il Castello di Alnwick nel Northumberland. La trama è per ora avvolta nel mistero.

