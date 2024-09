AZZURRA - La prima sfida italiana all'America's Cup arriva in prima visione tv

News Cinema

Mentre mezza Italia sta seguendo le imprese di Luna Rossa, arriva su Rai3 questo documentario che ripercorre la prima, storica e amatissima impresa italiana nella competizione velica più prestigiosa del mondo, guidata da Cino Ricci e Mauro Pelaschier.

Era il 1983, e l'Italia, ancora coi postumi dell'esaltante sbornia dell'estate precedente, con la Coppa del Mondo di calcio vinta a Madrid sotto gli occhi e la pipa e l'esultanza di Sandro Pertini, si scopriva appassionata di vela.

Fu allora, infatti, che nella neonata Louis Vuitton Cup regatò un'imbarcazione italiana che per la prima volta sognava la Coppa America, e che a sua volta fece sognare milioni di italiani che ne seguirono le imprese esattamente come oggi altri milioni di italiani stanno seguendo gli analoghi tentativi di Luna Rossa. Allora non esistevano i foil, gli scafi e le vele in carbonio, ma impegno, dedizione e passione erano gli stessi. E senza Azzurra, probabilmente, non ci sarebbe mai stata nemmeno Luna Rossa.

L'avventura di Azzurra ebbe inizio alla fine del 1981, quando lo skipper Cino Ricci incontrò Gianni Agnelli chiedendo il suo sostegno per la prima sfida italiana all’America’s Cup. Agnelli, appassionato velista, non si tirò indietro, e in un solo pomeriggio salirono a bordo 17 sponsor: la corsa di Azzurra iniziò ufficialmente. Cominciarono immediatamente le selezioni dell'equipaggio a Porto Cervo (di quella barca ricordiamo non solo Ricci come skipper ma un altro grande velista come Mauro Pelaschier al timone), mentre dalla matita del giovane yacht designer Andrea Vallicelli nacque Azzurra, il primo 12 metri interamente italiano a prendere parte alla competizione velica più prestigiosa del mondo.

Dopo mesi di estenuanti allenamenti, il 18 giugno del 1983 Cino e i suoi ragazzi debuttarono nelle acque di Newport contro France III con un'incredibile vittoria. Nel corso di due mesi, Azzurra si confermò una delle barche più veloci fra gli sfidanti, arrivando fino alle semifinali della Louis Vuitton Cup e suscitando l'entusiasmo travolgente di tutto il paese. Anche di quel paese che, su una barca, non solo a vela, non aveva mai messo piede.

Per ricordare l'avventura di Ricci, Pelaschier e di tutto l'equipaggio, domenica 22 settembre alle ore 23.10 andrà in onda su Rai3 il documentario AZZURRA - La prima sfida italiana all'America's Cup prodotto da Casta Diva e Subframe Media per la regia di Nicola Cavalazzi e Tommaso De Micheli, che ne ripercorre la storia e ne racconta l'eredità. Un'occasione da non perdere, nella speranza che per allora Luna Rossa abbia proseguito il suo cammino nella 37° edizione della American’s Cup.