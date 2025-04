Apriamo una sala: la proposta del produttore Pietro Valsecchi per salvare i cinema romani (e non solo)

News Cinema

Per salvare gli storici cinema romani destinati al cambio d'uso, il produttore Pietro Valsecchi lancia un'iniziativa di azionariato popolare: 1000 euro a testa per diventare azionisti di una sala. Una proposta esportabile ovunque.

Da un po' di tempo è in corso un acceso dibattito sulla morte dei cinema storici a Roma. Chi è nato nella città e chi ci ha vissuto per decenni ricorda benissimo il periodo di massima fioritura della sale, che erano una o più per quartiere, centinaia su tutto il territorio. Ovviamente la situazione è da tempo mutata, anche a caso delle diverse abitudini di fruizione, dell'aumento dei costi e di tutto quello che tiene il pubblico lontano dalla sala cinematografica, ma è impossibile per chi ama il cinema accettare a cuor sereno il cambio di destinazione d'uso e l'oblio per sale storiche come, per citare solo quelli più note, il Maestoso, il Metropolitan, il Roma, il Reale, il Roxy, il Fiamma (almeno questo dovrebbe riaprire) e tantissimi altri. Piange il cuore pensare che questi spazi che hanno ospitato i nostri sogni, siano destinati a essere sostituiti da supermercati o negozi di grandi catene, quando non lasciati nel più totale abbandono. Il produttore Pietro Valsecchi, al cinema dietro successi come quelli dei film di Marco Bellocchio e Checco Zalone, ha lanciato una proposta di azionariato popolare per aprire una sala, partendo dal Cinema Reale a Trastevere. Vediamo in cosa consiste il progetto.

Apriamo una sala: la proposta di Pietro Valsecchi per salvare i cinema storici

In pratica la proposta è quella che (ovviamente chi è nelle condizioni economiche per farlo), semplici cittadini, operatori culturali, attori, registi, eccetera, investano mille euro a testa per rilevare una sala, diventando così azionisti e di fatto comproprietari della stessa. Come spiega il produttore all'AGI: "È un vero investimento con utili, dividendi, e soprattutto una partecipazione attiva alla vita culturale della città”. Non solo, ma il progetto, che parte da Roma, potrebbe essere esportato nel resto del Paese. In pochi giorni l'appello di Valsecchi su una chat di addetti ai lavori ha raggiunto 5000 adesioni, dimostrando che l'interesse c'è, anche se non abbiamo idea di come potrebbe essere amministrato e gestito un modello del genere. Una piattaforma online è in fase di preparazione, così come le modalità di adesione, con il tramite di un notaio, per fare tutto a regola di legge. Certo sarebbe bello che fossero i cittadini stessi a riappropriarsi degli spazi culturali della città in cui vivono, con un investimento minimo che potrebbe garantire loro grandi soddisfazioni; la più grande delle quali sarebbe quella di partecipare alla riapertura di un cinema e sottrarlo alle grinfie di multinazionali interessate solo alle mura da destinare ad altre attività. Di fatto, dice Valsecchi, una riappropriazione del territorio, un modo per stare insieme e far vivere i quartieri. Un grande scudo culturale contro la desertificazione”.