Anche Mark Rylance nella storia cannibale Bones & All di Luca Guadagnino

Il premio Oscar Mark Rylance raggiunge Taylor Russell e Timothée Chalamet nel cast della sua love story cannibale Bones & All.

Vi avevamo parlato lo scorso gennaio del nuovo film di Luca Guadagnino, il primo dei molti progetti del regista e sceneggiatore, ovvero Bones & All, in cui dirigerà di nuovo Timothée Chalamet e avrà come protagonista Taylor Russell. Al cast si è appena aggiunto il premio Oscar Mark Rylance, che abbiamo visto di recente nel ruolo dell'avvocato difensore del Processo ai Chicago 7.

Bones & All, ovvero Ossa e tutto, è una storia d'amore letteralmente cannibale, tratta dal romanzo omonimo di Camille De Angelis, incentrata su una ragazza che ha un problema terrificante. Ovvero fin da piccola è affetta dalla pulsione a mangiare le persone che ama, e per evitare di essere scoperta, durante l'infanzia si è trasferita continuamente con la madre. La ragazza, Maren, viene abbandonata quando compie 16 anni e decide allora di mettersi alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto e scoprire perché è affetta da questa insolita e pericolosa malattia.

Presumibilmente Mark Rylance interpreterà il padre, mentre Chalamet sarà probabilmente un interesse amoroso della ragazza cannibale. Ad adattare la sceneggiatura per Guadagnino è il suo collaboratore Dave Kajganich, che ha già scritto A Bigger Splash.

