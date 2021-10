6500 litri di sangue usati per l'horror Evil Dead Rise: riprese concluse per il nuovo sequel de La casa

News Cinema

8 mesi, un lockdown per Covid e 6500 litri dopo, scrive su Twitter il regista Lee Cronin, e si concludono le riprese del nuovo sequel della saga horror La casa.

Non ci si aspetterebbe niente di diverso da un film che porta il nome di Evil Dead: che il sangue scorra a fiumi. Intitolato da noi La casa, che segnava l'esordio (dopo numerosi cortometraggi) dell'allora 22enne Sam Raimi, fu il primo film che nel 1981 garantì terrore e divertimento con il massimo dell'artigianalità dilettantesca possibile. Il risultato fu un sorpredente successo in ogni paese e lanciò le carriere del regista e del protagonista Bruce Campbell. Seguirono La casa 2 (1987), L'armata delle tenebre (1992) e la serie del 2015 Ash vs Evil Dead. Il seppur buon remake del 2013 è sganciato e non conta. Un nuovo ufficiale sequel è invece quello di cui si sono appena concluse le riprese: Evil Dead Rise.

Il regista Lee Cronin ha postato su Twitter quattro fotografie per festeggiare la fine della lavorazione sul che ora lo porterà in sala di montaggio. "8 mesi, 1 lockdown per Covid, 6500 litri di sangue e così tanti ricordi che il mio cervello non riesce a elaborare. Riprese concluse per Evil Dead Rise. Grazie Nuova Zelanda, è stato fantastico. Ora è tempo di tagliare e cucire insieme questa bestia", ha scritto Cronin postando un selfie sanguinoso, vari oggetti del film, scarpe che erano bianche tanti post fa e la loro impronta. Naturalmente, prima che qualche donatore di sangue si allarmi, è sempre di sangue cinematografico che si tratta: un composto di sciroppo di glucosio e colorante per alimenti. Sam Raimi figura come co-sceneggiatore oltre che come produttore insieme a Bruce Cambell.