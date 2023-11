Mimì - Il principe delle tenebre: la nostra video intervista a Brando De Sica e Domenico Cuomo

Interviste Cinema

Con entusiasmo e intelligenza il regista Brando De Sica e il protagonista maschile Domenico Cuomo ci hanno parlato della loro opera prima, l'horror a tema vampiresco Mimì. Il principe delle tenebre, al cinema dal 16 novembre.

Il 16 novembre arriveranno al cinema ben due horror, uno dei quali, e lo diciamo con orgoglio, interamente Made in Italy, o, meglio ancora, in Naples. Parliamo di Mimì. Il principe delle tenebre, che rappresenta il debutto alla regia cinematografica di Brando De Sica, rampollo di Christian De Sica e Silvia Verdone, che arriva in sala con un'opera che rappresenta, come ci ha raccontato, il suo primo amore: il cinema dell'orrore. Da sempre infatti il regista è appassionato di questo genere, che conosce a menadito e che nella sua opera prima ha ibridato con altri tipi di cinema, dalla storia di maturazione alla dark comedy, dal mélo incentrato su due tragici giovani amanti allo splatter più crudo. Un mix che funziona e che ci ha fatto venire voglia di saperne di più, dopo averlo visto a Lucca Comics & Games. A Roma abbiamo incontrato il suo entusiasta realizzatore e il giovane e talentuoso protagonista maschile, Domenico Cuomo, anche lui al suo debutto nel cinema. E questa è la nostra intervista che siamo sicuri vi farà venire voglia di vedere Mimì. Il principe delle tenebre, che questo giovedì se la vede in un confronto forse impari come forze con film più costosi e favoriti, e a cui auguriamo di cuore la fortuna del passaparola.

Mimì - Il principe delle tenebre: La nostra intervista al regista del Film Brando De Sica e al protagonista Domenico Cuomo - HD

Mimì. Il principe delle tenebre. La trama e il cast

Domenico detto Mimì è un giovane orfano nato coi piedi deformi, adottato dal pizzaiolo Nando che lo ama come un padre. Bullizzato dai giovani camorristi del quartiere, Mimì una sera fa conoscenza con Carmilla, una ragazza goth che lo introduce al mondo dei vampiri, sostenendo di essere parente per parte di madre del conte Dracula, che è sepolto proprio a Napoli. Ingenuo e innamorato, il ragazzo crede a tutto quello che Carmilla gli racconta, fino a compiere per lei azioni estreme. Ma non tutto è come sembra e mentre il sogno di una vita migliore con lei sembra realizzarsi, la ragazza scompare. Nel cast del film affianca Domenico Cuomo la bravissima Sara Ciocca, al suo primo ruolo da adulta. L'affettuosa trans che ama Mimì come un figlio è interpretata dalla spagnola Abril Zamora, mentre il paterno Nando è Mimmo Borrelli e il giovane cantante boss neomelodico che tormenta Mimì, Bastianello, ha il volto di Giuseppe Brunetti.

(foto di @Salvatore Liguori)