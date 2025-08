Mauro Icardi denuncia l'ex moglie Wanda Nara per revenge porn

News VIP

Continua la telenovelas tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Il calciatore denuncia l'ex moglie per aver diffuso un suo video privato.

Finirà mai la telenovelas tra Wanda Nara e Mauro Icardi? Il calciatore ha deciso di portare la sua ex moglie davanti ad un giudice denunciandola per aver diffuso un suo video intimo e privato, insomma un’accusa di revenge porn.

Mauro Icardi denuncia Wanda Nara

Da quando hanno messo fine al loro chiacchierato matrimonio, Mauro Icardi e Wanda Nara ci stanno servendo la nostra dose quotidiana di gossip, alcune volte sopra le righe, altre semplicemente appassionante come una vera e propria telenovelas argentina. A colpi di accuse reciproche, chat pubblicate sui social, momenti in cui il calciatore del Galatasaray sembrava pronto a tutto pur di riconquistare sua moglie, compreso tagliarle le carte di credito durante il suo viaggio con i figli, la causa volge al termine e presto scopriremo cosa decideranno i giudici.

Nel frattempo, Wanda litiga con la madre e anche l’ex marito Maxi Lopez, che fino ad ora era sempre stato dalla sua parte, la tradisce e si schiera con Mauro. Insomma, i colpi di scena certo non mancano e, mentre si mormora che Nara sia tornata ancora una volta con il giovane rapper L-Gante dopo ben due rotture nel corso dell’ultimo anno, Icardi annuncia la sua volontà di denunciare l’ex moglie con l’accusa di revenge porn. Ma cosa ha fatto Wanda? Ecco tutti i dettagli del gossip riportatodall’Adnkronos.

Mauro Icardi porta Wanda Nara in tribunale con l’accusa di revenge porn

Mauro Icardi ha dato mandato ai suoi legali italiani Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino di avviare "tutte le azioni necessarie" a perseguire penalmente quella che definisce una grave condotta di revenge porn della quale sostiene di essere stato vittima da parte della ex moglie Wanda Nara.

Sembra, infatti, che la presentatrice argentina abbia diffuso un video intimo dell’ex marito, che lui le aveva inviato all’epoca del loro felice matrimonio per uso personale ed esclusivo, per diffamarlo e soprattutto per tentate di minare il rapporto tra Icardi e la nuova compagna China Suarez. Al momento ancora nessun commento da parte di Wanda, che continua a godersi la sua ricchezza e le proprietà in giro per il mondo, come il maxi appartamento a Milano che recentemente ha fatto discutere per il lusso esagerato. Finirà mai queste querelle tra loro?