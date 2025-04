Wanda Nara torna da Mauro Icardi? Parla l’ex L-Gante

News VIP

Nuove clamorose rivelazioni su Wanda Nara e Mauro Icardi. A parlare è L-Gante, ex fidanzato dell’influencer argentina, ecco cosa ha detto sulla coppia in procinto di divorziare.

Continuano a tenere banco il matrimonio e il divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L’influencer e presentatrice argentina ha lasciato, nuovamente, il rapper L-Gante e lui si è sfogato, rivelando che crede più che possibile un ritorno di fiamma tra Wanda e Mauro. Ecco perché.

Wanda Nara lascia, di nuovo, L-Gante

Come tutti gli appassionati di gossip sanno, il matrimonio di Wanda Nara e Mauro Icardi è naufragato tra un mare di polemiche, ripicche social, momenti trash e surreali, e poi un processo che sembra durare una vita e che sembra dare scarsi risultati. Nel frattempo, tornata single, Wanda ha intrecciato una relazione con il giovane rapper L-Gante, salvo poi annunciare su Instagram la rottura ufficiale, dopo un bellissimo viaggio in Europa con i figli. La love story, tuttavia, è tornata al centro dei pettegolezzi dato che l’influencer e presentatrice argentina e il rapper si sono dati un’altra occasione. Icardi, dal canto suo, ha ufficializzato la storia d’amore con China Suarez, cantante e attrice che si dice fosse la sua amante qualche anno fa, quando ancora era sposato con Wanda.

Insomma, tra tradimenti e intrighi, la storia non è finita qua ma questa volta a parlare è L-Gante, poche settimane dopo il caos che ha colpito Nara a causa dei gossip sull’attacco fisico che avrebbe riservato all’ex marito poco prima di entrare in Tribunale per discutere il loro divorzio. Tornato single dato che Wanda lo ha lasciato nuovamente, anche se ha svelato che questa scelta è stata presa di comune accordo, il rapper ha insinuato che l’influencer e il calciatore siano ancora innamorati.

Wanda Nara torna da Mauro Icardi?

Dopo aver condiviso tanti giorni romantici insieme e essere apparsa anche nel suo nuovo videoclip musicale, Wanda Nara ha preso le distanze da L-Gante, scegliendo di comune accordo di mettere fine alla relazione. Alla Revista Gente, il rapper argentino ha ammesso di voler pensare a sé stesso in questo momento, avendo dovuto anche affrontare dei problemi di salute. Nel corso della sua intervista, tuttavia, L-Gante è tornato a parlare anche del divorzio tra Wanda e Mauro Icardi, facendo sapere che la sua impressione è che la porta sia ancora aperta tra l’influencer e il calciatore.

Secondo il cantante, infatti, il divorzio potrebbe essere presto annullato dato che c’è ancora molto amore ma basterà a superare le divergenze degli ultimi anni? L’accordo in Procura è stato un grande flop, dato che Mauro e Wanda non hanno trovato un accordo commerciale tra loro per evitare ulteriori ripercussioni sui figli, ma del resto si mormora che il calciatore sia pronta a tutto per difendere il patrimonio e cercare di destituire l’ex moglie da ruolo di procuratore, dato che lei ancora percepisce grandi somme dalla sua carriera calcistica.