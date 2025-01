Wanda Nara annuncia la fine della sua love story con L-Gante ma lui la prende malissimo!

Gossip TV

Wanda Nara annuncia su Instagram di aver messo fine alla sua relazione con L-Gante ma il rapper non la prende bene, e sui social commenta velenoso la questione.

La love story tra Wanda Nara e il rapper L-Gante è ufficialmente giunta al termine. La bella presentatrice argentina sta vivendo un momento molto delicato durante la separazione da Mauro Icardi, soprattutto dopo che il calciatore ha deciso di trascorrere con le figlie il Natale escludendola e dopo messaggi davvero raccapriccianti inviati per tentare di tornare con la sua ex moglie. Wanda prende una decisione importante ma il suo compagno non è dello stesso avviso, e si sfoga così sui social.

Wanda Nara, Natale amaro per l’ex di Mauro Icardi

Negli ultimi mesi, da quando ha deciso di mettere ufficialmente fine al suo matrimonio con Mauro Icardi dopo aver provato a far funzionare ancora una volta la loro storia d’amore ormai consumata, Wanda Nara è tornata in Argentina. Qui è una presentatrice televisiva molto amata dal pubblico e ha trovato la sua nuova dimensione, annunciando poi di aver intrapreso anche una nuova love story con il rapper L-Gante. I due sono apparsi molto innamorati, tanto da festeggiare il compleanno di Wanda con un lungo viaggio in Europa, soggiornando in splendidi hotel di lusso, e festeggiando poi il Natale in Uruguay tra romanticismo e divertimento. Per Nara questo è stato un Natale amaro dato che Icardi ha deciso di trascorrerlo con le figlie Francesca e Isabella, portando con sé anche la sua nuova fiamma ed estromettendo completamente Wanda che, su tutte le furie, ha denunciato l’accaduto sui social accusando l’ex marito di non averle neppure permesso di telefonare alle sue bambine per gli auguri.

La querelle tra Wanda e Mauro si gioca tutta sui social, soprattutto dal momento che l’influencer non esita neppure un momento a smascherare pubblicamente il calciatore, pubblicando chat raccapriccianti che lui continua a mandarle per pregarla di tornare insieme ufficialmente, quasi ricattandola. Una condotta terribile quella di Icardi, che oltre ad usare parole irripetibili nei confronti della madre dei loro figli, ha voluto mettere altra carne sulla brace divulgando il gossip sul flirt di Nara a letto con Keita Baldé. Lei ha confermato tutto, messa alle strette anche dalle dichiarazioni dell’ex moglie del calciatore, ma ha spiegato che la relazione è avvenuta durante una pausa con Icardi e che lui la ricatta essendo in possesso di materiale esplicito e compromettente.

Wanda Nara e L-Gante si lasciano

Mentre scoppia un nuovo caos con Mauro Icardi, Wanda Nara ha potuto contare sempre negli ultimi mesi sull’amore del nuovo compagno L-Gante, con il quale ha viaggiato moltissimo e ha trascorso importanti momenti in famiglia. Nonostante sembrava che tutto fosse rose e fiori tra loro, Wanda ha sorpreso i suoi fan su Instagram annunciando di aver messo fine alla love story con il rapper. Secondo quanto confidato dall’ex moglie di Icardi, entrambi avrebbero deciso di prendere strade diverse per concentrarsi sul lavoro, essendo la situazione giudiziaria della presentatrice argentina, e volendo proteggersi a vicenda da eventuali ritorsioni da parte del calciatore che si mormora non abbia mai accettato questo legame, volendo tornare a fare coppia fissa con la sua ex moglie.

“Questa telenovela è finita, continuatela senza di me. Se avete qualcosa da chiedermi sappiate che non ho intenzione né bisogno di fornire spiegazioni o chiarimenti”.

Questa, tuttavia, è la replica immediata di L-Gante all’annuncio pubblico fatto da Wanda Nara, segno che questa rottura non è stata pacifica come lei avrebbe voluto far credere. Il rapper ha paragonato il divorzio di Wanda e Icardi ad una telenovela, trovando l’appoggio di tantissimi utenti sui social, dove i due si attaccano a colpi di screen di chat private. Voi cosa ne pensate?