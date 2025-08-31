Wanda Nara torna all'attacco contro Mauro Icardi: ''Il mio cane sta morendo per colpa sua''

News VIP

Ospite di un programma televisivo, Wanda Nara fa una rivelazione sconcertante su Mauro Icardi e il loro cane.

Wanda Nara è un fiume in piena contro Mauro Icardi. La showgirl argentina accusa l’ex marito di non aver voluto firmare un documento per provare a salvare il loro cane, poi rivela che il calciatore avrebbe lasciato in strada i gatti adottati dalle figlie in Turchia.

Wanda Nara, grave accusa a Mauro Icardi

Continua la nostra telenovelas preferita e noi siamo qui a darvi l’ultimo aggiornamento sull’ex coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi. Ci avviciniamo alla fine del processo per il divorzio e non mancano i colpi di scena come la vittoria strappata da Wanda, che ha ottenuto un cospicuo risarcimento dal calciatore argentino, poi la rivincita di Mauro che vede la sua storia con China Suarez procedere a gonfie vele e l’ex moglie scaricata senza troppi giri di parole da L-Gante. Negli ultimi giorni, Nara è stata ospite del programma Puro Show e ha lanciato una grave accusa a Mauro.

“Ho un cane in Italia che devono operare e non possono perché Mauro non firma. Morirà in questi giorni. Ci sono situazioni morali […] Serviva solo la firma di Mauro. Non vogliono operare il mio cane. Sta morendo in questi giorni”.

Ha spiegato Wanda disperata perché neppure il suo viaggio in Italia ha potuto sanare la situazione, dato che anche Mauro avrebbe dovuto firmare per operare il loro cagnolino. Secondo Nara questa è una violenza anche nei confronti delle figlie, alle quali il calciatore avrebbe inflitto un altro dolore, ecco quale.

Wanda Nara contro Mauro Icardi, c’entrano gli animali domestici

Nel corso della separazione, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno gestito anche la divisione dei loro animali domestici ma a quanto pare qualcosa non ha funzionato come doveva. Nara ha spiegato che Mauro non ha voluto firmare un documento per operare il loro cagnolino che ora, in Italia, sta morendo da un giorno all’altro per la mancanza di cure. Ma non è tutto.

Nara ha anche ammesso che le due figlie che condivide con il calciatore argentino avrebbero ripetutamente chiesto dei loro animali domestici, molto affezionate a tutti, soprattutto ad alcuni gattini che avevano adottato durante la loro breve permanenza in Turchia. Non è la prima volta che Nara racconta del disagio di non poter riavere indietro i suoi animali domestici, soprattutto perché le figlie soffrono molto all’idea di non averne neppure notizie. Questa volta è arrivata la mazzata per Mauro quando l’ex moglie ha raccontato che il calciatore ha lasciato in strada i gattini delle figlie, senza neppure aver cuore di chiedere loro se avrebbero voluto portarli in Argentina per accudirli. Cosa ne pensate?