Wanda Nara, rivelazioni su Mauro Icardi e Maxi Lopez: che richieste le hanno fatto

In una recente intervista, Wanda Nara si mette a nudo e fa una rivelazione su Mauro Icardi e Maxi Lopez.

Wanda Nara si mette a nudo in una lunga intervista con Grego Rossello, parlando delle sue fragilità nelle relazione, dei suoi matrimonio falliti e poi svelando una richiesta particolare che ha ricevuto da Maxi Lopez e Mauro Icardi.

Wanda Nara parla di Maxi Lopez e Mauro Icardi

Protagonista del gossip italiano ed internazionale, Wanda Nara torna a parlare della sua vita privata e matrimoniale. La separazione da Mauro Icardi sarà effettiva a breve, dopo un lungo processo che ha visto entrambi lanciare attacchi e offese social pubbliche, poi accuse molto pesanti e anche rivelazioni scomode come quella fatta da Wanda sulla gravidanza della nuova compagna dell’ex marito. Insomma, Nara è una fonte inesauribile di momenti trash e rivelazioni scomode.

Questa volta la presentatrice argentina ha deciso di mettersi a nudo in una lunga intervista con Grego Rossello rivelando i dettagli intimi delle sue relazioni, ma affrontando anche temi importanti come la capacità di lasciar andare al momento giusto che ha appreso con il tempo, e il senso di colpa che si prova quando svanisce l’amore. Parlando proprio del passato e dei suoi matrimoni, Wanda ha ammesso di aver ricevuto richieste identiche da Maxi e Mauro quando il loro matrimonio era agli sgoccioli ovvero quello di fare un bambino insieme. Un modo per cercare di salvare una relazione naufragata creando un nuovo legame interno che, tuttavia, lei sapeva che non avrebbe funzionato.

Wanda Nara a nudo, cosa ha rivelato di sé

Durante la sua lunga chiacchierata con Grego Rossello, Wanda Nara ha ammesso di avere molte difficoltà a chiudere una relazione e così ha capito che in questo momento per la sua stabilità emotiva deve rimanere single. Wanda, infatti, sta facendo un bel lavoro di introspezione e ha capito di non voler ripetere gli stessi schemi fallaci con il prossimo uomo che tornerà a far parte della sua vita. Poi Wanda ha tirato in ballo Mauro Icardi, ammettendo che lui la tempestava di messaggi quando si allontanava, sottolineando quanto fosse intenso il loro rapporto e quanto poco lei sia abituata a stare effettivamente da sola.