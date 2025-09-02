Wanda Nara lancia una notizia bomba: ''Mauro Icardi e China Suarez aspettano un figlio''

News VIP

Wanda Nara lancia una notizia inaspettata sull'ex marito Mauro Icardi e la nuova compagna che sarebbero in attesa del loro primo figlio insieme.

Wanda Nara non smette mai di stupirci, fornendoci gossip senza sosta. Questa volta, di ritorno da un viaggio di lavoro da Los Angeles, Wanda ha sganciato una vera e propria bomba sul suo ex marito Mauro Icardi, che starebbe aspettando un figlio dall’attuale compagna China Suarez.

Wanda Nara fa una rivelazione scottante

Continua a tenere banco la fine del matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi e non possiamo dire che mancano i colpi di scena. Il divorzio sta per diventare effettivo, manca sempre meno infatti alla fine della lunga ed estenuante causa, ma i due ex coniugi non sembrano voler smettere di darsele di santa ragione, anche se a distanza. Dopo aver strappato una piccola vittoria con una somma di indennità che Mauro le dovrà versare, Wanda è tornata all’attacco e ha raccontato che il suo ex marito le sta impendendo di salvare la loro cagnolina che si trova in Italia.

Secondo la versione della showgirl argentina, infatti, Mauro si sarebbe rifiutato di firmare un documento per permetterle di operarla, e così alla cagnolina rimenerebbero pochi giorni di vita. Ora, di ritorno da un viaggio di lavoro a Los Angeles, Nara ne approfitta dei microfoni di Puro Show per fare una nuova rivelazione sull’ex marito e la sua attuale compagna China Suarez, che sarebbero in dolce attesa! Ecco cosa ha svelato Wanda nel dettaglio.

Wanda Nara rivela la gravidanza della compagna di Mauro Icardi

Dopo la fine del loro matrimonio, Mauro Icardi sembrava quello più ancorato a questo matrimonio tanto da provare a far cambiare idea a Wanda Nara piuttosto a lungo. Quando lei, tuttavia, ha scelto di chiudere per sempre e dedicarsi alla nuova relazione con il giovane rapper L-Gante, che l’ha recentemente scaricata senza pietà, Mauro ha intrecciato una relazione con China Suarez. Si mormora che proprio con lei il calciatore avrebbe tradito la moglie qualche anno prima, anche se la nuova coppia ha sempre negato. Tutto sembra andare per il meglio tra loro e Wanda ha lanciato una bomba su una rivelazione che le avrebbero fatto al telefono.

“Mi ha detto che sta cercando di essere felice, che forse molto presto avranno la notizia che tutti stiamo già immaginando. Me l’ha detto […] Non è una notizia bomba, è qualcosa che mi hanno chiamato per dirmelo”.

Ha spiegato Wanda, aggiungendo poi di non voler esagerare con i dettagli ma di essere certa che China Suarez è incinta e che presto lo riveleranno a tutti. Cosa ne pensate? Al momento da parte di Icardi nessuna conferma. Come continuerà questa soap?