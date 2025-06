Wanda Nara litiga con la madre mentre l’ex Maxi Lopez si schiera con Icardi

News VIP

Nuovo capitolo nel divorzio più intricato degli ultimi anni. Wanda Nara in rotta di collisione con la madre mentre l’ex Maxi Lopez si schiera con Icardi.

I colpi di scena non mancano mai quando si parla di Wanda Nara, Mauro Icardi e del loro divorzio. Sembra che per l’influencer sia arrivato un doppio duro colpo da digerire: sua madre si è allontanata, non contenta di come sta gestendo la situazione, mentre l’ex Maxi Lopez si schiera apertamente dalla parte del collega calciatore.

Wanda Nara in rotta di collisione con la madre

Se vi chiedete se Wanda Nara e Mauro Icardi sono vicini ad un accordo pacifico oggi più di ieri, la risposta è ovviamente no! Dopo aver comunicato la sua attenzione di chiedere l’affidamento delle figlie Isabella e Francesca, Icardi gongola venuto a conoscenza della difficile situazione che l’ex moglie sta vivendo in famiglia. Sembra, infatti, che la madre di Wanda, Nora Colosimo, abbia presto le distanze dalla figlia poiché contrariata dal modo in cui sta gestendo il divorzio dal calciatore. A darne annuncio è Karina Iavícoli, nel programma argentino Infama, che ha rivelato tutti i dettagli della rottura tra madre e figlia.

Sembra che Nora, pur sostenendo la separazione da Mauro, non sia d’accordo con tutto quello che è successo negli ultimi mesi tra i due ex coniugi. In effetti, i più attenti si sono resi conto che la nonna passa sempre meno tempo con i nipoti Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella. Nonostante sia sempre stata al fianco della figlia, esponendosi anche sui social, nelle ultime settimane è completamente sparita e Wanda, quando deve assentarsi, lascia i figli alla custodia delle sorella Zaira e del padre Andres. Ma non è l’unico colpo basso che ha ricevuto Nara nelle ultime ore.

Maxi Lopez si schiera con Mauro Icardi

Dopo aver perso l’appoggio della madre Nora Colosimo, Wanda Nara ha scoperto che anche l’ex Maxi Lopez ha iniziato a sostenerla sempre di meno, arrivando poi a patteggiare apertamente per Mauro Icardi. Da quando si è lasciata con il marito, Lopez ha sempre sostenuto Wanda anche pubblicamente e, in quanto padre dei primi tre figli della presentatrice argentina, ha partecipato attivamente anche alle sentenza sull’affidamento oltre che a quelli sulla separazione. Ora, tuttavia, sembra che Lopez abbia cambiato idea.

"Ho già detto a Wanda, l'ultima volta che sono stato in Argentina, che le bambine devono stare con il padre. Quello che non mi piace è che mettano sempre in mostra i miei figli. Ho passato molto tempo con loro, in altre occasioni, con i miei figli e con le bambine, eppure non lo pubblico”.

Queste le pesanti parole di Maxi a Mujeres Argentina. Così Wanda perde un altro alleato proprio nel momento peggiore, dato che Icardi è deciso a portarle via le figlie, giocando sul fatto che in Turchia, dove si è trasferito per continuare la sua carriera calcistica, non esiste l’affidamento congiunto.