Mauro Icardi chiede l’affidamento della figlie: la reazione di Wanda Nara

Continua a tenere banco la querelle tra Wanda Nara e Mauro Icardi, il cui divorzio è tutt’altro che semplice. La notizia dell’ultima ora riguarda la richiesta del calciatore di ottenere l’affidamento delle figlie Isabella e Francesca, trasferendosi in Turchia.

Da quando hanno deciso di lasciarsi mettendo fine al loro matrimonio, Wanda Nara e Mauro Icardi sono finiti al centro del gossip a causa della difficoltà di trovare un accordo pacifico. I due ex coniugi si sono più volte accusati sui social, a colpi di screenshot di chat equivoche e spinte, e poi hanno portato avanti recriminazioni piuttosto forti che stanno redendo il processo e gli appuntamenti in Tribunale un vero e proprio incubo. Recentemente, Mauro ha accusato Wanda di aver rubato 7 milioni di dollari dal suo conto e lei ha replicato negando tutto e denunciandolo per diffamazione.

Insomma, una querelle infinita che senza dubbio ha diviso una famiglia che, fino a pochi anni fa, era perfetta. Ma non è finita qua. Wanda è espresso più volte il suo fastidio nel vedere China Suarez, la nuova compagna di Icardi nonché sua futura sposa, insieme alle figlie Isabella e Francesca, accusando il calciatore di non aver mai preso sul serio il rapporto con le bambine. La situazione ora si complica ulteriormente, lasciando Wanda totalmente disperata. Ecco cosa è successo.

Mentre Wanda Nara si difende dalle accuse dell’ex marito e lo accusa a sua volta di non essere presente per le figlie, Mauro Icardi ha deciso di giocare duro almeno stando alle notizie riportate da Angel De Brito nel programma LAM. Sembra, infatti, che il calciatore avrebbe avviato formalmente le pratiche legali per ottenere l’affidamento delle figlie Isabella e Francesca.

Questa mossa servirebbe ad allontanare definitivamente Wanda visto che in Turchia non esiste l’affidamento congiunto. La notizia, inoltre, riporta che Nara è disperata ma che di certo non gliela darà vinta. Questa è senza dubbio una mossa molto strategica per vendicarsi dell'ex moglie ma va detto che è anche una mossa ignobile nei confronti delle figlie, che sono molto affezionate alla mamma.