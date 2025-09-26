Wanda Nara fa coppia con Martin Migueles: arriva il commento di Maxi Lopez

News VIP

Wanda Nara ha ritrovato l’amore? Sembra che la showgirl argentina faccia coppia con Martin Migueles e arriva il commento dell’ex marito.

Torniamo a parlare di una vera e propria regina del gossip ovvero Wanda Nara. Mentre Mauro Icardi la dimentica cancellando i tatuaggi a lei dedicati, la bella argentina ritrova l’amore con Martin Migueles. L’ex marito Maxi Lopez commenta il flirt.

Wanda Nara fa coppia con Martin Migueles

Continuano i pettegolezzi sulla vita privata di Wanda Nara. Lei è senza dubbio una grande regina del gossip soprattutto a causa dei suoi amori dalla fine infelice e drammatica. Mentre sta per concludersi il divorzio con Mauro Icardi, che ha cancellato tutti i tatuaggi che aveva dedicato alla sua ex moglie, Nara ha ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con il rapper L-Gante, che l’ha mollata per tornare con la madre di sua figlia. Wanda, infatti, sta frequentando da qualche settimana Martin Migueles.

Di lui sappiamo che è soprannominato El Tano e che, secondo la giornalista Yanina Latorre si tratta di un giornalista che ha fatto soldi vendendo cellulari e lavorando alla dogana, per poi lavorare nel settore immobiliare. La vita sentimentale di Martin è piuttosto turbolenta dato che ha una figlia, ormai adulta, con l’ex moglie e recentemente è stato costretto a sottoporsi al test del DNA non volendo riconoscere un altro figlio che ora deve sostenere economicamente ma che si rifiuta di vedere. Wanda e Martin si sono conosciuti perché sono vicini di casa dato che entrambi vivono a Nordelta,una zona esclusiva e lussuosa, a pochi chilometri da Buenos Aires.

Wanda Nara innamorata, arriva il commento di Maxi Lopez

Insomma, nonostante abbia sbandierato ai quattro venti la sua intenzione di rimanere single e concentrarsi sulla sua famiglia e sul divorzio con Mauro Icardi, che volge al termine dopo una lunga battaglia legale senza esclusione di colpi, Wanda Nara si è fidanzata. Sulla questione è intervenuto anche l’ex marito Maxi Lopez, intercettato all’aeroporto, che ha commentato davanti alla telecamere del programma tv Puro Show.

"Le sue relazioni sono le sue relazioni, e io non mi intrometto nelle sue relazioni; non mi interessa. Può fare quello che vuole”.

Lopez ha poi ammesso che ad oggi, dopo vicende molto turbolente, il suo rapporto con Wanda è perfetto e che vuole che tutto rimanga così per il bene dei loro bambini. È comunque felice che lei sia serena, e se lo è vicino a Martin Migueles questa è un’ottima notizia.