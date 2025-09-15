TGCom24
Mauro Icardi prende una drastica decisione, via i tatuaggi dedicati a Wanda Nara

Irene Sangermano

È davvero finita tra Wanda Nara e Mauro Icardi e questa volta non si torna indietro. Lui cancella i tatuaggi dedicati all'ex moglie.

Mauro Icardi prende una drastica decisione, via i tatuaggi dedicati a Wanda Nara

Mauro Icardi ha ufficialmente dimenticato il passato, il suo matrimonio con Wanda Nara si appresta alla fine anche dal punto di vista giuridico e lui festeggia, cancellando i tatuaggi dedicati alla sua ex moglie.

Mauro Icardi prende una drastica decisione

Quando il matrimonio con Wanda Nara è entrato in crisi, Mauro Icardi sembrava pronto a recuperare in ogni modo. Nel corso del tempo, infatti, il calciatore argentino ha proposto più volte alla moglie di provare a tornare insieme, e lo dimostrano i messaggi pubblicati su Instagram da Wanda. Poi la situazione si è incrinata sempre di più e gli appuntamenti in Tribunali per sancire i termini della separazione effettiva sono diventati momento di scontro senza esclusione di colpi, facendo accumulare ad entrambi rabbia e profondo risentimento.

Mentre Wanda fa una rivelazione su di lui, Icardi ha ritrovato l’amore con China Suarez, che si mormora fosse stata sua amante anche durante il matrimonio con Nara, e ora non vede l’ora di sposarla. Il calciatore, infatti, sta aspettando solo di poter essere legalmente un uomo libero per condurre China alle nozze, mentre si vocifera che lei sia già in dolce attesa. Per scrivere questo nuovo capitolo della sua vita, Icardi ha deciso di fare un gesto forte proprio sulla sua pelle.

Mauro Icardi cancella i tatuaggi dedicati a Wanda Nara

Drastica decisione per Mauro Icardi. Il calciatore, infatti, ha deciso di cancellare il passato partendo dai tatuaggi dedicati all’ex moglie Wanda Nara. È stato proprio lui a mostrare tutto su Instagram, dove ha pubblicato foto e video del nuovo tatuaggio ovvero un lupo molto lavorato che ha coperto il volto e il nome della showgirl al quale è stato legato per anni.

Icardi aveva diversi tatuaggi dedicati a Wanda Nara: il nome della sua ex inciso sull'avambraccio sinistro, il viso della Nara con le rose intorno nella parte interna del braccio, e sul polso le loro iniziali e il numero 27 per ricordare la data delle nozze celebrate appunto il 27 maggio 2014. Ecco che con questa nuova opera, per altro davvero molto suggestiva, Icardi ha eliminato ogni traccia di Nara dalla sua pelle per la gioia della nuova compagna China Suarez.

