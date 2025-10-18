TGCom24
Wanda Nara e Maxi Lopez si incontrano a Masterchef Argentina: la frecciatina a Mauro Icardi

Irene Sangermano

Wanda Nara ospita Maxi Lopez a Masterchef Argentina. I rapporti tra i due ex sono distesi, tanto da lanciare una bella frecciatina congiunta a Mauro Icardi.

Wanda Nara e Maxi Lopez si incontrano a Masterchef Argentina: la frecciatina a Mauro Icardi

Incontro inaspettato in televisione tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Il calciatore, infatti, è stato ospite di Masterchef Argentina, il programma condotto dalla sua ex moglie che ha approfittato della sua presenza per lanciare una bella stoccata all’altro ex marito, Mauro Icardi.

Wanda Nara e Maxi Lopez si incontrano a Masterchef Argentina

Il mondo del gossip esulta sempre quando si parla di Wanda Nara perché l’argentina non smette mai di stupire, regina incontrastata dei pettegolezzi in patria e in Italia. Wanda ha incontrato Maxi Lopez, l’ex marito o meglio il suo primo ex marito, durante una puntata di Masterchef Argentina da lei condotta e ha dimostrato che i rapporti con il calciatore sono più che distesi. Wanda ha accolto Maxi come ospite e tra loro c’è stato uno scambio di battute che non è passato inosservato.

Nara, infatti, ha fatto riferimento alla nuova compagna dell’ex attaccante del Barcellona e del Catania, ovvero la modella svedese Daniela Christiansson. La donna è incinta proprio di Maxi e lui è innamoratissimo. Parlando della loro situazione sentimentale, Wanda ha fatto notare che l’ex marito se l’è cavata molto meglio di lei, facendo riferimento al suo matrimonio fallito con Mauro Icardi, contro il quale i due si sono scontrati in Tribunale perdendo una causa che riguarda uno dei loro figli.

Wanda Nara e Maxi Lopez, da nemici ad amici

È chiaro che, ad oggi, i rapporti tra Wanda Nara e Maxi Lopez siano molto distesi. Il calciatore è intervenuto più volte sulla vita sentimentale dell’ex moglie, confermando anche la sua ultima liasion con un noto imprenditore argentino, poi l’ha difesa durante la causa contro Mauro Icardi, che volge al termine a breve dopo una lotta in Tribunale decisamente all’insegna dell’ultimo colpo basso.

Icardi è tornato con China Suarez, la bella modella e cantante con la quale si mormora nel passato abbia tradito Nara, e i due sognano di sposarsi ma non è tutto. Si mormora che China Suarez sia incinta e che la coppia stia attendendo il momento giusto per svelare la lieta notizia. Non ci resta che attendere il prossimo colpo di scena servito da Nara, siamo certi non attenderà ad arrivare.

Irene Sangermano
