TGCom24
Home | VIP | News | Wanda Nara e Maxi Lopez perdono in Tribunale contro Mauro Icardi, i dettagli
News VIP

Wanda Nara e Maxi Lopez perdono in Tribunale contro Mauro Icardi, i dettagli

Irene Sangermano

Il Tribunale ha riconosciuto innocente Mauro Icardi. La sentenza che Wanda Nara e Mauro Icardi non si sarebbero aspettati.

Wanda Nara e Maxi Lopez perdono in Tribunale contro Mauro Icardi, i dettagli

Non c’è mai un attimo di pace per Wanda Nara che, oltre a vedere spesso e volentieri la sua vita privata sbandierata dal gossip, è anche protagonista di diverse cause in Tribunale, tutte contro l’ex marito Maro Icardi. Questa volta, tuttavia, a vincere è stato il calciatore del Galatasaray. Ecco i dettagli.

Wanda Nara e Maxi Lopez, perché hanno denunciato Icardi

La vita privata di Wanda Nara è un vero e proprio caos dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Mauro Icardi. Se in un primo momento, infatti, il calciatore del Galatasaray ha provato in ogni modo a riconquistare la moglie, anche portandola al limite con ricatti e minacce che lei ha documentato su Instagram per smascherarlo pubblicamente, ora Icardi è felice insieme alla compagna China Suarez con la quale, si mormora, è pronto ad avere un altro figlio e convolare a nozze appena il divorzio da Nara sarà effettivo.

Lei, dopo l’addio al rapper L-Gante che ha posto fine al flirt dopo una serie di tira e molla clamorosi che hanno acceso il mondo del gossip, sembra aver ritrovato l’amore con Martina Migueles, un imprenditore noto in Argentina nonché suo vicino di casa, ma con una vita privata molto discutibile. Nel frattempo, nell’aprile 2025, la scuola di uno dei tre figli di Nara e di Maxi Lopez, l’ex marito con il quale la showgirl argentina ha finalmente fatto pace dopo anni di guerra, ha portato a galla una situazione preoccupante che ha portato i genitori a denunciare Icardi. Il calciatore è stato accusato di presunta violenza verso uno dei tre figli della coppia ma il Tribunale ha preso la sua decisione , facendo decadere la questione.

Mauro Icardi innocente, Nara e Maxi Lopez perdono la causa

Mauro Icardi è stato accusato da Wanda Nara e Maxi Lopez di aver usato violenza contro uno dei loro tre figli, Valentino, Constantino e Benedicto, che l’ex calciatore dell’Inter ha letteralmente cresciuto in casa sua dato che quando ha incontrato la showgirl argentina erano piccolissimi. Mentre Mauro ha sempre sostenuto di volersi ricongiungere anche con loro pur non avendone legale diritto, Nara e Lopez hanno portato il calciatore in Tribunale ma ora è arrivata la sentenza definitiva.

“La Procura di Tigre ha archiviato il caso di Maxi Lopez e Wanda Nara contro Mauro Icardi per violenza su uno dei loro figli, per mancanza di fondamento- si legge su La Posta del Espectáculo - Nnon ci sono prove; non c'è alcun reato, secondo il pubblico ministero”.

Insomma, il caso è chiuso ed è stata ordinata l’archiviazione perentoria dell’atto. Mauro è innocente, a breve sarà anche un uomo divorziato dato che il processo contro Wanda sta volgendo al termine, tenendo i fan del gossip con il fiato sospeso dato che ci sono ancora tante questioni da chiarire su questa separazione.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Forbidden Fruit Anticipazioni 8 ottobre 2025: Zeynep esce con Dundar, Alihan fuori di sé!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 8 ottobre 2025: Zeynep esce con Dundar, Alihan fuori di sé!
Uomini e Donne, la confessione di Mario Cusitore: "Basta serate in discoteca!"
news VIP Uomini e Donne, la confessione di Mario Cusitore: "Basta serate in discoteca!"
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 ottobre 2025
Grande Fratello, Cristina Plevani parla del rapporto con Floriana Secondi e Ascanio Pacelli e sul cast svela che...
news VIP Grande Fratello, Cristina Plevani parla del rapporto con Floriana Secondi e Ascanio Pacelli e sul cast svela che...
Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 ottobre 2025: Luna manda nel panico RJ!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 ottobre 2025: Luna manda nel panico RJ!
Uomini e Donne, prime critiche per Sara Gaudenzi: sui social nessuna pietà per la nuova tronista
news VIP Uomini e Donne, prime critiche per Sara Gaudenzi: sui social nessuna pietà per la nuova tronista
Beautiful Anticipazioni Americane: Hope torna alla guida della Hope for the Future ma dovrà vedersela con Steffy?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Hope torna alla guida della Hope for the Future ma dovrà vedersela con Steffy?
Grande Fratello, dopo la puntata arriva il confronto tra Grazia Kendi e Domenico D'Altiero (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, dopo la puntata arriva il confronto tra Grazia Kendi e Domenico D'Altiero (VIDEO)
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV