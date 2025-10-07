Wanda Nara e Maxi Lopez perdono in Tribunale contro Mauro Icardi, i dettagli

News VIP

Il Tribunale ha riconosciuto innocente Mauro Icardi. La sentenza che Wanda Nara e Mauro Icardi non si sarebbero aspettati.

Non c’è mai un attimo di pace per Wanda Nara che, oltre a vedere spesso e volentieri la sua vita privata sbandierata dal gossip, è anche protagonista di diverse cause in Tribunale, tutte contro l’ex marito Maro Icardi. Questa volta, tuttavia, a vincere è stato il calciatore del Galatasaray. Ecco i dettagli.

Wanda Nara e Maxi Lopez, perché hanno denunciato Icardi

La vita privata di Wanda Nara è un vero e proprio caos dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Mauro Icardi. Se in un primo momento, infatti, il calciatore del Galatasaray ha provato in ogni modo a riconquistare la moglie, anche portandola al limite con ricatti e minacce che lei ha documentato su Instagram per smascherarlo pubblicamente, ora Icardi è felice insieme alla compagna China Suarez con la quale, si mormora, è pronto ad avere un altro figlio e convolare a nozze appena il divorzio da Nara sarà effettivo.

Lei, dopo l’addio al rapper L-Gante che ha posto fine al flirt dopo una serie di tira e molla clamorosi che hanno acceso il mondo del gossip, sembra aver ritrovato l’amore con Martina Migueles, un imprenditore noto in Argentina nonché suo vicino di casa, ma con una vita privata molto discutibile. Nel frattempo, nell’aprile 2025, la scuola di uno dei tre figli di Nara e di Maxi Lopez, l’ex marito con il quale la showgirl argentina ha finalmente fatto pace dopo anni di guerra, ha portato a galla una situazione preoccupante che ha portato i genitori a denunciare Icardi. Il calciatore è stato accusato di presunta violenza verso uno dei tre figli della coppia ma il Tribunale ha preso la sua decisione , facendo decadere la questione.

Mauro Icardi innocente, Nara e Maxi Lopez perdono la causa

Mauro Icardi è stato accusato da Wanda Nara e Maxi Lopez di aver usato violenza contro uno dei loro tre figli, Valentino, Constantino e Benedicto, che l’ex calciatore dell’Inter ha letteralmente cresciuto in casa sua dato che quando ha incontrato la showgirl argentina erano piccolissimi. Mentre Mauro ha sempre sostenuto di volersi ricongiungere anche con loro pur non avendone legale diritto, Nara e Lopez hanno portato il calciatore in Tribunale ma ora è arrivata la sentenza definitiva.

“La Procura di Tigre ha archiviato il caso di Maxi Lopez e Wanda Nara contro Mauro Icardi per violenza su uno dei loro figli, per mancanza di fondamento- si legge su La Posta del Espectáculo - Nnon ci sono prove; non c'è alcun reato, secondo il pubblico ministero”.

Insomma, il caso è chiuso ed è stata ordinata l’archiviazione perentoria dell’atto. Mauro è innocente, a breve sarà anche un uomo divorziato dato che il processo contro Wanda sta volgendo al termine, tenendo i fan del gossip con il fiato sospeso dato che ci sono ancora tante questioni da chiarire su questa separazione.