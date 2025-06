Wanda Nara e Mauro Icardi, lui l’accusa di aver rubato 7 milioni e lei lo denuncia

News VIP

Continua la battaglia legale per il divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. I due continuano ad accusarsi pubblicamente e partono denunce.

Non è un divorzio semplice quello tra Wanda Nara e Mauro Icardi, e ora si aggiungono nuovi fatti clamorosi che fanno girare la testa agli amanti del gossip. Il calciatore, infatti, ha accusato la sua ex di aver rubato dal suo conto 7 milioni di dollari e lei ha replicato con una denuncia per diffamazione.

Wanda Nara e Mauro Icardi, è ancora scontro

Quando hanno annunciato di aver posto fine in modo definitivo al loro matrimonio, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno ingaggiato una lotta furiosa tra loro a colpi di social, recriminazioni e interviste infuocate. Inizialmente sembrava essere il calciatore argentino quello più coinvolto, desideroso di tornare indietro e aggiustare il rapporto, mentre Wanda pensava a sé stessa tra vacanze e shopping di lusso, poi con la relazione con il giovane rapper L-Gante, ad oggi terminata in modo definitivo o almeno così sembra.

La situazione, tuttavia, si è ribaltata quando Mauro ha annunciato le nozze con China Suarez, la nuova compagna che ha già gravitato nella sua vita dato che anni fa è proprio con lei che tradì la moglie. Wanda non ha preso affatto bene la notizia, e ha promesso vendetta, stanca anche di vedere Icardi sottrarsi ai suoi doveri di padre per privilegiare il rapporto con la sua promessa sposa. E se la situazione non fosse già complicata, con una nuova udienza per il divorzio a fine giugno dopo l’ultima alla quale Nara si è presentata con una fiammante Ferrari rosa personalizzata, nelle ultime ore si innesca un nuovo scontro tra i due ex coniugi. Ecco cosa è successo e le gravi accuse lanciate.

Wanda sotto accusa, Mauro denunciato

Nelle ultime ore si apre un nuovo capitolo della querelle tra Wanda Nara e Mauro Icardi, il suo divorzio è tutt’altro che semplice. Il calciatore, infatti, ha dichiarato di aver scoperto grazie al suo telefono personale che l’ex moglie ha rubato dal suo conto ben sette milioni di dollari, trasferiti sul conto personale di Wanda. Un reato davanti al quale non è stato fermo e che ha denunciato in Italia.

Mauro, inoltre, fa notare che sarebbe questo il motivo per il quale Wanda ha chiesto che il suo telefono cellulare venga confiscato e non per i video hard dell’ex moglie che conserva nella memoria del dispositivo e che lei vuole siano, giustamente, eliminati. Ma come ha risposto la presentatrice argentina? Ovviamente con una controdenuncia per diffamazione, tra un post e l’altro su Instagram con lato B in bella vista e vacanze di lusso in giro per il mondo.