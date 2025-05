Mauro Icardi e China Suarez presto sposi. La reazione di Wanda Nara: "Un circo"

News VIP

Wanda Nara non sembra molto felice per Mauro Icardi e China Suarez, i quali presto convoleranno a nozze. Ecco che cosa ha detto la showgirl argentina in merito a questo matrimonio.

Mauro Icardi e China Suarez prossimi alle nozze

A quanto pare, Mauro Icardi fa sul serio con China Suarez: lui le ha fatto già la proposta di matrimonio. In occasione di una romantica vacanza a Miami - città dove Icardi sarebbe intenzionato a trasferirsi non appena scadrà il suo contratto con il Galatasaray -, il calciatore ha postato degli scatti che hanno fatto sognare i fan della coppia. In allegato alle foto, una didascalia semplice ma esaustiva, ossia: "Ti amo", e le emoji del cuore e dell'anello. Infatti, ora l'attrice ha un nuovo prezioso gioiello al dito, ossia un Cartier d'oro dal valore di circa 20.000 euro. Il giornalista Santiago Sposato ha raccontato:

Erano in un centro commerciale di Miami, si sono fermati in una nota gioielleria e hanno comprato qualcosa lì. La notizia è che Mauro Icardi e China Suarez si sposeranno, non c’è ancora una data. La location è ancora incerta, ma la casa dei sogni che piaceva a Wanda è una buona scommessa, e ora vivono lì. Ne hanno parlato a Miami: si sposeranno.

Mauro Icardi e Wanda Nara ai ferri corti

Benché vogliano sposarsi, Icardi e la Suarez stanno insieme soltanto da cinque mesi, ed inoltre lui non è ancora ufficialmente divorziato dalla moglie Wanda Nara. D'altra parte, tra Icardi e quest'ultima i rapporti sono più tesi che mai da tempo. La Nara è persino arrivata a richiedere una perizia psichiatrica, poiché interessata a capire quale fosse il reale stato di salute mentale del marito; a detta sua, se Icardi non avesse qualche "problema", allora non si permetterebbe mai di far soffrire in questo modo le loro due figliolette, Francesca e Isabella.

Wanda Nara rompe il silenzio sul matrimonio di Mauro Icardi e China Suarez

La domanda, dunque, sorge spontanea: come avrà preso la Nara la notizia delle imminenti nozze tra Icardi e la Suarez? Come è facilmente intuibile, non bene. Ospite della trasmissione televisiva Los Angeles de la Manana, la showgirl ha dichiarato piuttosto stizzita:

Lasciate che ognuno faccia ciò che vuole e ciò che lo rende felice. Posso parlare di me? Sono felice di essere indipendente, di occuparmi dei fatti miei e il resto non mi interessa.

Inoltre, in merito alla possibilità che le due figlie partecipino al grande giorno del loro papà, la Nara ha detto senza troppi giri di parole:

Né io né le mie figlie prenderemo parte a nessun circo.