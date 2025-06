Can Yaman, cresce l'attesa per Sandokan anche grazie a questi scatti! (FOTO)

News VIP

Can Yaman è Sandokan e l'attesa per la serie tv cresce di giorno in giorno, anche grazie a questi scatti dell'attore turco nei panni della Tigre della Malesia.

Can Yaman è Sandokan nel nuovo adattamento televisivo del celebre ciclo narrativo di Emilio Salgari. L’attore turco è pronto a mostrarsi sul piccolo schermo nei panni della Tigre della Malesia e nelle fan cresce, ogni giorno, maggiore curiosità anche grazie ai nuovi scatti pubblicati su Instagram.

Can Yaman è Sandokan, ed è super hot

Quando gli è stato proposto di calarsi nei panni di Sandokan, Can Yaman non ci ha pensato due volte e si è ritrovato a trasferirsi in fretta e furia a Roma, per prendere parte a questo progetto internazionale. Progetto che, tuttavia, è rimasto in cantiere per qualche anno prima di vedere la luce. Le riprese di Sandokan sono durate circa quattro mesi e Yaman ha conosciuto sul set il resto del cast, in particolare Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera, poi Ed Westwick in quelli dello spietato Lord Brooke e l’esordiente Alanah Bloor che presta il volto a Lady Marianne.

È stato messo in chiaro più volte che questa trasposizione televisiva del ciclo narrativo di Emilio Salgari non è un remake del Sandokan di Kabir Bedi negli anni Settanta, dunque la curiosità è davvero tanta soprattutto dopo la presentazione ufficiale della serie tv. Come annunciato, Sandokan arriverà in autunno su Rai 1 dopo la lunga fase della post produzione ma, nel frattempo, l’attore turco sa come catalizzare l’attenzione anche grazie agli scatti nei panni della Tigre della Malesia pubblicate poche ore fa su Instagram.

Can Yaman nei nuovi scatti dal set di Sandokan

Cresce l’attesa per la messa in onda di Sandokan. Dopo il successo internazionale de El Turco, Can Yaman spera di fare il bis nei panni della Tigre della Malesia ma occorre attendere il prossimo autunno per vederlo sul piccolo schermo, più precisamente su Rai 1. Nel frattempo, dopo aver i segreti svelati sul suo parrucchiere a proposito del nuovo taglio di capelli del quale l’attore turco ha sentito l’esigenza proprio dopo la fine delle riprese di Sandokan, su Instagram appare un carousel interessante con tante foto dal set di Can.

C’è da dire che lui è davvero perfetto per questo ruolo, alto, massiccio, con lo sguardo fiero e quei capelli ribelli del corsaro più amato della letteratura italiana. Anche il suo livello di recitazione sarà approvato? Non resta che scoprirlo, anche se le sue fan credono sia una scommessa già vinta.