Verissimo, Vybes e Asia raccontano la loro esperienza ad Amici 24

Oggi, sabato 29 marzo, Vybes e Asia sono stati ospiti di Verissimo e hanno raccontato la loro esperienza nel talent di Amici di Maria De Filippi.

Questa sera, sabato 29 marzo, va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 24 e scopriremo a breve chi, tra gli allievi del talent in gara, sarà eliminato. Oggi pomeriggio, a Verissimo, sono stati ospiti i primi due allievi della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi eliminati nella prima puntata del Serale: stiamo parlando di Vybes e di Asia.

Verissimo, Asia De Figlio su Maria De Filippi e il percorso ad Amici 24: "Non pensavo che..."

Asia De Figlio è stata la prima allieva del Serale di Amici 24 a essere eliminata nella prima puntata. Tuttavia, per lei c'è stata un'inaspettata proposta da parte della conduttrice Maria De Filippi, che ha addolcito l'amarezza di dover abbandonare il programma, dopo esservi entrata a febbraio 2025. Maria De Filippi le ha infatti proposto di ballare come professionista nel corso del Serale!

A Silvia Toffanin, Asia ha raccontato delle emozioni vissute nel corso dell'unica puntata del Serale di cui è stata parte e di come avrebbe voluto viverlo più intensamente, anche se si è rivelato per lei un'enorme opportunità. "Amici è stato breve, ma intenso, ogni coreografia è stata una crescita. Sono state poche ma mi hanno segnato, grazie a ogni performance miglioravo sempre" ha raccontato Asia, aggiungendo che nonostante l'ansia per il Serale e il dover abbandonare presto il programma tv ha deciso di dare il massimo per non avere rimpianti.

Sull'offerta di lavoro di Maria De Filippi, la ballerina ha ammesso di essere rimasta senza parole, perché mai avrebbe immaginato che Maria De Filippi le proponesse di ballare come professionista del programma durante il Serale: "E' stato un gesto di fiducia e la ringrazierò per sempre. Questa è una bellissima opportunità per me". Asia ha anche svelato come la sua famiglia ha preso la notizia della sua entrata ad Amici 24 e ha ammesso che entrambi i suoi genitori hanno sempre fatto di tutto per sostenerla e per aiutarla nel suo percorso: "Mamma mi è sempre vicina, anche quando sbaglio, è stata una sorella più che una mamma. Anche papà: lui è il mio complice ed è quello che mi segue quando combino una delle mie!".

Verissimo, Vybes racconta della sua esperienza nel talent

Vybes, all'anagrafe Gabriel Monaco, è stato uno degli allievi più amati della 24esima edizione di Amici, per la sua simpatia e il suo talento: entrato nel programma tv di Canale 5 a settembre, ha dovuto abbandonare il programma alla prima puntata del Serale. Era infatti arrivato al ballottaggio con Francesca e ad avere la meglio è stata lei. Prima di salutare il pubblico e gli altri allievi, però, Vybes ha voluto lanciare un suo appello e parlare in studio di un tema delicato come la salute mentale.

Anche a Verissimo, Vybes ha ricordato dei suoi attacchi di ansia, delle sue fragilità, aggiungendo che l'esperenza ad Amici 24 è stata fondamentale per lui: "All'interno della scuola di Amici c'è stata una crescita che il me di due anni fa mai si sarebbe aspettato di saper affrontare. I primi giorni volevo scappare, sembrava tutto più grande di me, avevo molta ansia. Poi grazie anche all'aiuto dei ragazzi mi sono rilassato e mi sono goduto l'esperienza". Il cantante della squadra di Anna Pettinelli ha raccontato che era la terza volta che provava a entrare nel talent e che non si aspettava di entrare nel programma di Canale 5: "E' stato tutto così surreale, non mi aspettavo di entrare. Sono partito dalla mia cameretta, stavo là, la musica era un pensiero fisso".

Nonostante abbia ammesso che è stato difficile crescere e convivere con l'ansia, Vybes ha anche aggiunto che senza di essa non avrebbe mai scritto alcune delle sue canzoni migliori: "Forse è una benedizione che io sia così. Questo mi permette di sfogarmi tramite la musica, di scrivere. Lo faccio per terapia, la musica per me è vita". Vybes ha rivelato, inoltre, che quando ha realizzato di soffrire d'ansia, ha chiesto aiuto ai suoi genitori e ha cercato di infondere nella sua arte un pensiero positivo per chi era nella sua stessa situazione: ecco anche il perché del suo nome d'arte.

