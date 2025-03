Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller svelano quando saranno le nozze: "Non vediamo l'ora di sposarci" (VIDEO)

News VIP

Nella puntata di Verissimo in onda ieri, sabato 22 marzo, sono stati ospiti Veronica Peparini e Andreas Muller, che hanno raccontato il loro primo anno da genitori e aggiornato sui preparativi del loro matrimonio.

Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller ospiti di Silvia Toffanin: "Vogliamo sposarci"

La proposta di nozze di Andreas Muller a Veronica Peparini è arrivata durante la partecipazione di entrambi alla nuova edizione de La Talpa e nel corso della puntata di ieri, sabato 22 marzo, a Verissimo la coppia ha aggiornato sui preparativi del loro "giorno speciale". Ora che è trascorso il primo anno di vita delle gemelline Penelope e Ginevra, Veronia e Andreas hanno deciso di concentrarsi sul loro matrimonio.

A Silvia Toffanin hanno svelato di aver finalmente scelto il periodo per convolare a nozze: "Ora che è passato battesimo, primo compleanno possiamo mettere la testa sulle nozze" ha dichiarato Muller, a cui ha fatto eco Peparini, che ha rivelato che pensavano di sposarsi tra agosto o settembre, ma è più probabile che la data slitterà a settembre, per consentire alla coppia di ultimare i preparativi. A inizio 2025, Andreas Muller aveva rivelato con un post della romantica proposta di matrimonio alla compagna, mostrando tra i vari scatti anche l'anello di fidanzamento regalatole.

E, in una precedente ospitata a Verissimo, aveva rivelato del suo desiderio che a portare le fedi il giorno del matrimonio fossero proprio le gemelline, magari con l'aiuto dei fratelli maggiori, Olivia e Daniele (nati dalla precedente relazione di Veronica Peparini), perciò, avrebbero dovuto aspettare che imparassero a camminare.

Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller raccontano del loro primo anno da genitori

Durante la puntata di Verissimo di ieri pomeriggio, sabato 22 marzo, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno rivelato anche com'è stato il loro primo anno da genitori delle piccole Penelope e Ginevra. Per i due ex protagonisti di Amici, è stato certamente un anno ricco di felicità ed emozioni, grazie alla presenza delle due gemelline "che ci hanno dato vitalità e forza immensa" ha dichiarato Muller.

Anche Peparini si è detta d'accordo con il compagno e ne ha approfittato per ringraziare anche i suoi figli più grandi, Olivia e Daniele, per l'aiuto che hanno dato loro e per il rapporto di affetto e stima che i due ragazzi hanno instaurato con Andreas: "Olivia ci aiuta tantissimo. Quando la vedono si illuminano gli occhi. Daniele ha 17 anni, è nella fase dell'adolescenza, è più complicato, ma comprendiamo la sua età".

Come anche in altre occasioni, Peparini ha ricordato le sfide del diventare madre e la gravidanza, durante la quale ha dovuto affrontare non pochi problemi. Tuttavia, la nascita delle gemelle ha dato un senso a tutto e le ha fatto realizzare quanto avesse desiderato essere madre ancora una volta: "Poter rivivere questa gioia non è da dare per scontato, non l'avrei mai immaginato. Quando sono nati i primi due ero più giovane. Ora sono più appagata, me le godo con una consapevoleza maggiore. Non ho tanto tempo, ma riesco a gestirmelo meglio".

